شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول × نوتنجهام فورست بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

أحمد جودة - القاهرة - عاجل.. متابعة مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026

يستعد فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح لمواجهة نوتنجهام فورست، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "آنفيلد".

أعلن المدير الفني لليفربول أرني سلوت التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة نوتنجهام فورست، والذي جاء كالتالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر، خط الدفاع: ميلوس كيركيز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، دومينيك سوبوسلاي، خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبيرخ، كورتيس جونز، خط الهجوم: كودي جاكبو، ألكسندر إيزاك، محمد صلاح.

ليفربول يحتل المركز السادس برصيد 18 نقطة بعد تحقيق 6 انتصارات مقابل 5 هزائم، بينما يتواجد نوتنجهام فورست في المركز 19 برصيد 9 نقاط من فوزين و3 تعادلات، مع خسارة 6 مباريات. الفريق الأحمر يسعى لتحقيق الفوز السابع للعودة إلى سكة الانتصارات والدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست: اليوم السبت، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "آنفيلد".

القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1

وتعتبر هذه المباراة فرصة مهمة لليفربول لاستعادة توازنه واستغلال قوة لاعبيه أمام نوتنجهام فورست، الذي لم يحقق أي انتصار خارج أرضه هذا الموسم، مما يزيد من صعوبة المهمة على الفريق الزائر.

وأفادت صحيفة "This Is Anfield" المختصة بتداول أخبار فريق ليفربول، أن محمد صلاح سيكون أساسيًا في لقاء نوتنجهام فورست.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي سيكون أساسيًا لتدعيم الجبهة اليمنى في ظل الغيابات التي ضربت الفريق في هذا المركز.

وكان آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، أعلن غياب كونور برادلي لمدة تصل إلى 3 أسابيع بسبب الإصابة، في المقابل يواصل جيريمي فيرمبونج غيابه، والذي قد يصل إلى أسبوعين.

ومن المتوقع أن يشارك كورتس جونز بصورة أساسية لتدعيم مركز الوسط بعد إعلان سلوت غياب فلوريان فيرتز بداعي الإصابة عقب مشاركته مع منتخب ألمانيا في التوقف الدولي الأخير.

وذكرت الصحيفة أيضًا مشاركة أليسون بيكر بصورة أساسية مجددًا بعدما غاب طوال الفترة الماضية بداعي الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق ليفربول لقاء نوتنجهام فورست بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - دومينيك سوبوسلاي.

خط الوسط: كورتس جونز - أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبرخ.

خط الهجوم: كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - محمد صلاح.

