أحمد جودة - القاهرة - ليفربول ضد نوتينغهام فورست.. تشكيلة ليفربول بقيادة محمد صلاح اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026

يستضيف ليفربول مساء اليوم السبت فريق نوتينغهام فورست على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026. يدخل الريدز المباراة بهدف استعادة التوازن وتعويض تراجع ترتيبه، بينما يسعى نوتينغهام فورست للهروب من شبح الهبوط.

موعد المباراة: الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة | 18:00 بتوقيت مكة المكرمة | 16:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب | 15:00 بتوقيت غرينتش

تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد نوتينغهام فورست:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، دومينيك سوبوسلاي

خط الوسط: كورتيس جونز، أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافنبرخ

خط الهجوم: كودي جاكبو، ألكسندر إيزاك، محمد صلاح

ترتيب الدوري قبل المباراة: ليفربول في المركز الثامن برصيد 18 نقطة بعد 6 انتصارات و5 هزائم، ونوتينغهام فورست في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط.

مواجهة تاريخية: التقى الفريقان في 117 مباراة سابقة، فاز ليفربول في 58 مباراة مقابل 29 لنوتينغهام فورست و30 تعادلًا، سجل الريدز 189 هدفًا وتلقت شباكهم 108 أهداف.

تعد مواجهة اليوم فرصة مهمة لليفربول لاستعادة موقعه بين فرق الصدارة، بينما يسعى نوتينغهام فورست لتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن قاع الترتيب، في مباراة تحمل الكثير من الإثارة لعشاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعتبر هذه المباراة فرصة مهمة لليفربول لاستعادة توازنه واستغلال قوة لاعبيه أمام نوتنجهام فورست، الذي لم يحقق أي انتصار خارج أرضه هذا الموسم، مما يزيد من صعوبة المهمة على الفريق الزائر.

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026

وأفادت صحيفة "This Is Anfield" المختصة بتداول أخبار فريق ليفربول، أن محمد صلاح سيكون أساسيًا في لقاء نوتنجهام فورست.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي سيكون أساسيًا لتدعيم الجبهة اليمنى في ظل الغيابات التي ضربت الفريق في هذا المركز.

وكان آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، أعلن غياب كونور برادلي لمدة تصل إلى 3 أسابيع بسبب الإصابة، في المقابل يواصل جيريمي فيرمبونج غيابه، والذي قد يصل إلى أسبوعين.

ومن المتوقع أن يشارك كورتس جونز بصورة أساسية لتدعيم مركز الوسط بعد إعلان سلوت غياب فلوريان فيرتز بداعي الإصابة عقب مشاركته مع منتخب ألمانيا في التوقف الدولي الأخير.

وذكرت الصحيفة أيضًا مشاركة أليسون بيكر بصورة أساسية مجددًا بعدما غاب طوال الفترة الماضية بداعي الإصابة.