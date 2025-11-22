نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يقود ليفربول أمام نوتينجهام فورست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الرسمي لمواجهة نوتينجهام فورست اليوم السبت على ملعب آنفيلد ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل شهد تواجد أليسون بيكر في حراسة المرمى، بينما ضم خط الدفاع كل من أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي ودومينيك سوبوسلاي. وفي خط الوسط، يلعب كورتس جونز إلى جانب أليكسيس ماك أليستر وريان جرافنبرخ، فيما يقود الهجوم كودي جاكبو، إيزاك ومحمد صلاح.

يدخل ليفربول اللقاء في محاولة لتعويض النتائج الصعبة التي عاشها الفريق خلال الفترة الأخيرة وتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري. الفريق يحتل المركز الثامن برصيد 18 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر أرسنال، بينما يعاني نوتينجهام فورست في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط، ما يجعل المواجهة فرصة مهمة للهروب من منطقة الخطر.

تاريخيا، التقى الفريقان 117 مرة في مختلف المسابقات، وكانت الغلبة لليفربول الذي فاز في 58 مباراة مقابل 29 خسارة و30 تعادلا. وسجل لاعبوه 189 هدفًا بينما تلقت شباكهم 108 أهداف، مما يعكس تفوق الريدز في مواجهاتهما السابقة.

