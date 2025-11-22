نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد صبحي: مواجهة كايزر شيفز صعبة.. وتركيزنا كبير لإسعاد جماهير المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدولي خالد صبحي، مدافع الفريق الأول للنادي المصري، أن مباراة فريقه أمام كايزر شيفز الجنوب أفريقي غدًا في الكونفيدرالية ستكون في غاية الصعوبة، موضحًا أن جميع اللاعبين على درجة عالية من التركيز من أجل الظهور بأفضل مستوى وتحقيق نتيجة تُسعد الجماهير البورسعيدية.

وقال صبحي خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة الغد ستكون صعبة للغاية، لكن تركيزنا كبير وإصرارنا أكبر على تقديم أداء قوي يليق باسم المصري وبجماهيره العظيمة"، مشددًا على أن الفريق يدخل اللقاء بروح قتالية من أجل حصد النقاط الثلاث.

وأضاف مدافع المصري: "قمنا بدراسة فريق كايزر شيفز بشكل جيد، والجهاز الفني قدّم لنا صورة واضحة عن نقاط القوة والضعف لديهم، وهذا سيساعدنا على الدخول للمباراة بخطة واضحة وتنفيذ التعليمات بشكل دقيق".

وأشار صبحي إلى دور جماهير المصري الدائم في دعم اللاعبين، قائلًا: "جماهير المصري تعطينا القوة والدافع في كل مباراة، ونأمل أن نكون على قدر ثقتهم وأن نقدم لهم نتيجة وأداءً يليق بطموحاتهم".

واختتم اللاعب تصريحاته بالتأكيد على جاهزية الفريق ورغبة اللاعبين في بدء مشوارهم بالكونفيدرالية بقوة، مؤكدًا أن الجميع يدرك أهمية اللقاء وضرورة تحقيق بداية مثالية في دور المجموعات.