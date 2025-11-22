نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كووورة.. بث مباشر موعد مباراة بيراميدز وريفـرز يونايتد والقنوات الناقلة في دوري أبطال إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مشواره الإفريقي بمواجهة ريفـرز يونايتد النيجيري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026.

ويرغب فريق بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتي يورتشيتش في تقديم بداية مثالية بدور المجموعات، من أجل توجيه رسالة قوية للمنافسين والحفاظ على مستواه القوي بعد مشواره في البطولة الموسم الماضي.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع بيراميدز ضمن المجموعة الأولى بجانب فرق: باور دينامو الزامبي، نهضة بركان المغربي، وريفـرز يونايتد النيجيري.

يستمر البحث عن تشكيل بيراميدز الرسمي ضد ريفرز يونايتد في دوري أبطال إفريقيا، وذلك قبل انطلاق أولى مباريات الفريق في دور المجموعات. وأعلن المدير الفني كرونيسلاف يورتيشيتش التشكيل الرسمي الذي يخوض به مباراة اليوم، وسط رغبة قوية في تحقيق انطلاقة مثالية وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة.

تشكيل بيراميدز الرسمي ضد ريفرز يونايتد في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – كريم حافظ

خط الوسط: وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – إيفرتون دا سيلفا

خط الهجوم: محمود زلاكة – عبد الرحمن مجدي – فيستون ماييلي

موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد



تقام مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وريفرز يونايتد



تنقل شبكة بي إن سبورتس مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد حصريًا، عبر قناة beIN Sports HD، باعتبارها الناقل الرسمي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز ضد ريفـرز يونايتد



تأهل بيراميدز إلى دور المجموعات بعد تخطيه فريق التأمين الأثيوبي في الدور الـ32 بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، والتي أقيمت على أرضه في مصر.

في المقابل، تأهل ريفـرز يونايتد النيجيري بعد التفوق على فريق بلاك بولز مابوتو في تصفيات الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

قائمة فريق بيراميدز لمواجهة ريفـرز يونايتد



حراسة المرمى: أحمد الشناوي، شريف إكرامي، محمود جاد

خط الدفاع: علي جبر، طارق علاء، محمود مرعي، محمد حمدي، كريم حافظ، محمد الشيبي، أحمد سامي، عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه، محمد رضا بوبو، أحمد عاطف قطة، إيفرتون دا سيلفا، أحمد توفيق، محمود زلاكة، محمود دونجا، وليد الكرتي، مصطفى زيكو، عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي، دودو الجباس

