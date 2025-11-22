نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توروب: حققنا انطلاقة قوية في دور المجموعات.. وتفوقنا على شبيبة القبائل بجدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر ييس توروب المدير الفني للأهلي، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على شبيبة القبائل الجزائري 4 - 1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

توروب قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"أتينا اليوم وأمامنا هدف واحد وهو تحقيق الفوز وبداية جيدة في دور المجموعات".

وأضاف:"شاهدنا اليوم الجماهير ودعمها للفريق، ونشكرهم على مساندتهم لنا".

وتابع:"لو رأينا المباراة كنا نستحق الفوز ونستحق تسجيل أهداف أكثر من ذلك".

وأشار:"هناك ١٥ دقيقة ف الشوط الثاني منحنا المنافس فرصة للضغط علينا واستقبلنا هدف".

وأوضح:"الطبيعي هو أن نحقق الفوز في هذه المباراة بـ٦ أو ٧ أهداف ولكن لم يحدث".

وأردف:"من الناحية البدنية أصبحنا نبذل جهد أكبر والشكل أصبح أفضل وأنا سعيد بهذا".

وعن خطأ محمد الشناوي رد توروب:"نحن فريق واحد نفوز سويًا وتخسر سويًا والأخطاء شئ طبيعي رأيت الهدف كان في تدخل من المدافع وهذا صعب على الحارس".

وزاد:"من السهل أن أشير أن الخطأ على هذا اللاعب في لقطة الهدف، ولكن بالنسبة لي أن الفريق كله يتجاوز هذا ويدرك أننا نستطيع الفوز مرة أخرى".

وأكمل:"نحتاج كل اللاعبين ورأينا مشاركة مصطفى شوبير وقام بإنقاذ جيد جدًا والأمر كله ف الأداء وحين يكون لاعب يقدم أفضل سيلعب".

وأوضح المدرب الدنماركي:"متفق بأن جبهة أشرف بن شرقي ومحمد هاني قدمة أداءً جيدًا، وهذا ليس جيدًا على اللاعب المغربي خاصة وأن المباريات الماضية قدم أداء مميز وسجل أمام الزمالك وتحدثت معه من قبل وهو لاعب كبير ولديه إمكانيات هجومية رائعة".

وأشار:"في الشوط الأول قدمنا أداءً مميزًا وسيطرنا بشكل كبير، عكس الشوط الثاني، احتجنا نسيطر على المباراة طيلة الـ٩٠ دقيقة وأعلم أن هذا ليس سهلًا".

وأوضح:"سأشاهد المباراة مرة أخرى من أجل معرفة الإيجابيات والسلبيات لكني مركز في مباراة اليوم".

وأشار:"أمامنا ٦ أيام على المباراة القادمة لذلك تركيزنا كله كان على لقاء اليوم".

وأردف:"سأرى التدريبات لكي أحدد من سيلعب ف مباراة القادمة".

وأتم حديثه:"كان لدي حيرة من يلعب في الهجوم قبل اللقاء طاهر أم محمد شريف، لكنني في النهاية رأيت أن شريف سيكون أفضل لهذا اللقاء".

