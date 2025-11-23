نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطة يخطف الأضواء.. هاتريك تاريخي يضع نجم بيراميدز في قائمة خاصة بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ليلة تألق فيها بيراميدز، كان أحمد عاطف قطة هو العنوان الأبرز، بعدما قدم واحدة من أفضل مبارياته بقميص الفريق، وقاد فريقه للفوز بثلاثية نظيفة على ريفرز يونايتد النيجيري في افتتاح مشوار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ولم يكن الهاتريك مجرد ثلاثة أهداف فقط، بل مفتاحا لرقم استثنائي، إذ أصبح قطة رابع لاعب مصري فقط يسجل هاتريك في الأدوار النهائية للبطولة بنظامها الجديد، لينضم إلى قائمة تضم ناصر منسي، ومحمود كهربا، وإمام عاشور.

بيراميدز الذي يبحث عن بصمته الأولى قاريا، وجد في قطة الشرارة الهجومية التي تمنحه دفعة معنوية قبل باقي مشوار المجموعة الأولى، التي تضم نهضة بركان، ريفرز يونايتد، وباور ديناموز.

وبين إشادة الجماهير وتفاعل مواقع التواصل الاجتماعي، بدا واضحا أن ما فعله قطة ليس مجرد تألق عابر، بل رسالة بأنه قادم ليضع اسمه بين نجوم البطولة هذا الموسم.