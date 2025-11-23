نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري البورسعيدي المتوقع لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري اختبارًا قويًا اليوم عندما يلتقي نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في المواجهة المرتقبة التي تجمعهما على استاد السويس الجديد، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى المصري لتحقيق بداية مثالية في مشواره القاري، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة التونسي نبيل الكوكي في وضع الفريق على الطريق الصحيح نحو المنافسة على بطاقة التأهل للدور ربع النهائي.

ويأمل جماهير المصري أن ينجح الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز طموحاته في المجموعة، خاصة في ظل بداية قوية منتظرة أمام منافس يمتلك خبرات أفريقية كبيرة.

تشكيل المصري المتوقع لمواجهة كايزر تشيفز

ومن المتوقع أن يعتمد الجهاز الفني للمصري في هذه المباراة على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: أحمد عيد – عمرو سعداوي – باهر المحمدي – خالد صبحي.

الوسط: حسن علي – مصطفى أبو الخير – موجيشا – عبد الرحيم دغموم.

الهجوم: منذر طمين – صلاح محسن.