أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمواجهة نظيره كايزر تشيفز ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة المصري وكايزر تشيفز في الكونفدرالية

تنطلق هذه المباراة اليوم الأحد، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد السويس الجديد، وذلك يدخل المصري اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد تأهله للدور الحالي عقب تخطيه الاتحاد الليبي في الدور التمهيدي، حيث فاز بنتيجة 2-1 في الإياب.

يسعى كايزر تشيفز إلى تحقيق بداية قوية في مشاركته القارية، في أول مواجهة له أمام الأندية المصرية في هذه المسابقة.



يدخل الفريق البورسعيدي هذا اللقاء بعد استعادة بعض العناصر المهمة، حيث عاد ميدو جابر وكريم بامبو بعد التعافي من الإصابة، لكن يغيب عن صفوفه أحمد عيد بتمزّق عضلي، بالإضافة إلى غياب محمد مخلوف.

ويدير هذا اللقاء الطاقم، الذي ينتمي إلى دولة ليبيريا، كلًا من واشنطن دولو حكمًا للساحة، ومعه مساعد الحكم الأول إبراهيم جرانت، ومساعد الحكم الثاني توماس كونيه، فيما يتولي إيمانويل مينساه مهام الحكم الرابع، بينما يتولي الأوغندي هارونا ماواندا مهام مراقب المباراة، والجامبي مصطفي جالو مهام المنسق العام للمباراة، والنيجيري أودوتشي جوان مهام المنسق الأمني للمباراة.