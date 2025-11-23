نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد توتنهام هوتسبيرز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد من محبي كرة القدم في كل مكان، عن القنوات الناقلة للمباراة القوية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، مع نظيره توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي



ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والسابعة ونصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ويحتل فريق صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، برصيد 26 نقطة، بينما يقع توتنهام في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وستنقل مباراة أرسنال ضد توتنهام عبر قناة beIN Sports 1HD.