نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمواجهة أرسنال ضد توتنهام هوتسبيرز في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" التشكيل المتوقع للمواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، مع نظيره توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي

وستنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والسابعة ونصف مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: تيمبر- ساليبا- بييرو هينكابي- كالافيوري

خط الوسط: ديكلان رايس- زوبيمندي- ايزي

خط الهجوم: بوكايو ساكا- ميرينو- لياندرو تروسارد

تشكيل توتنهام المتوقع أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: جوليانو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، دجد سبينس، فان دي فين، كريستيان روميرو.

خط الوسط: محمد قدوس، تشافي سيمونز، بابي سار.

خط الهجوم: جواو بالينيا، رودريجو بينتانكور، ريتشارلسون.