نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الاتحاد والدحيل اليوم في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة الاتحاد والدحيل اليوم في دوري أبطال آسيا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الاتحاد والدحيل اليوم في دوري أبطال آسيا.. يشهد اليوم الإثنين مواجهة آسيوية مرتقبة تجمع بين اتحاد جدة السعودي والدحيل القطري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا بين فريقين يسعيان لتعزيز موقفهما في المجموعة.

ويترقب الجمهور العربي هذه المواجهة لما تحمله من أهمية كبيرة في سباق التأهل، خاصة مع تقارب النقاط بين الفريقين، إضافة إلى الدفعة المعنوية التي يعيشها الاتحاد خلال الفترة الأخيرة مقابل رغبة الدحيل في تصحيح المسار واستعادة الاتزان.

موعد مباراة الاتحاد والدحيل اليوم والقنوات الناقلة

موعد مباراة الاتحاد والدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026

تنطلق المباراة اليوم الاثنين في الأوقات التالية:

6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة

8:00 مساءً بتوقيت الإمارات

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة، في مواجهة يسعى خلالها كل فريق لحصد النقاط الكاملة لإحياء آماله في المجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والدحيل

سيتم بث اللقاء عبر القنوات التالية:

beIN Sports 2 HD

قناة الكأس 5 HD

مما يتيح للجماهير متابعة اللقاء بجودة عالية وتحليل فني مميز قبل وبعد المواجهة.

وضعية الفريقين قبل المباراة

اتحاد جدة

يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 6 نقاط بعد تحقيق فوزين وتعادلين.

ويسعى الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية واستثمار الدفعة المعنوية التي يعيشها بعد انتصاراته الأخيرة، بهدف اللحاق بفرق القمة في ترتيب المجموعة.

الدحيل القطري

يتواجد الدحيل في المركز السابع برصيد 4 نقاط، بعدما فاز في مباراة واحدة وخسر مباراتين

ويأمل الفريق القطري في العودة للمنافسة من خلال الفوز اليوم، رغم غياب المعز علي للإصابة، وهو غياب مؤثر، إلا أن الفريق يعتمد على جاهزية لاعبيه لتعويض الغيابات والقتال من أجل النقاط الثلاث.

مواجهة ذات طابع تاريخي.. من يتفوق؟

تشير سجلات المواجهات بين الاتحاد والدحيل إلى تفوق واضح للعميد:

10 مواجهات سابقة

8 انتصارات للاتحاد

تعادل واحد

هزيمة واحدة فقط أمام الدحيل

كما تظهر الأرقام قوة هجوم الاتحاد الذي سجل 35 هدفًا في شباك الأندية القطرية، مقابل 7 أهداف فقط من جانبها، ما يعكس قوة الخط الهجومي للفريق السعودي.