نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم للكاراتيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم الاتحاد المصري للكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوي، مؤتمرًا صحفيًا، السابعة مساء غدٍ الثلاثاء بفندق هيلتون هليوبوليس، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم، والتى تقام على صالة استاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 27 حتى 30 نوفمبر الجاري، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي.

وتعود البطولة للقاهرة بعد غياب 38 عامًا، بمشاركة 88 دولة من مختلف قارات العالم.

يشارك منتخب مصر في البطولة بقائمة تضم كلًا من مصر آيه هشام أحمد- ريم احمد رمزى - أحلام حمدى- نورسين محمد- هدير أحمد -منه شعبان- مصطفى غباشي- زياد الغريب - علي الصاوي- عبد الله ممدوح- يوسف عماد- طه طارق.

و تعد استضافة مصر لبطولة العالم، إنجازًا رياضيًا جديدًا يعكس مكانة مصر الدولية وقدرتها التنظيمية المتفوقة.

و تعتبر عودة البطولة إلى مصر بعد غياب دام 38 عامًا تتويجًا للدعم الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الرياضي، وأن اختيار القاهرة لتنظيم هذا الحدث العالمي يعكس ثقة الاتحاد الدولي في البنية التحتية الرياضية المصرية، التي أصبحت ضمن الأفضل عالميًا.

ووجّه اتحاد الكاراتيه شكره وتقديره للقيادة السياسية على دعمها المستمر للرياضة، مؤكدًا أن الاهتمام الرئاسي ورؤية الدولة في توسيع قاعدة استضافة البطولات الكبرى كانا العامل الأبرز في عودة البطولة إلى أرض مصر.