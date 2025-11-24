نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الاثنين، مباراة هامة تجمع بين نادي مانشستر يونايتد ونظيره إيفرتون، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/2026.

تأتي هذه المواجهة في وقت حساس للفريقين، حيث يسعى مانشستر يونايتد لاستعادة انتصاراته أمام جماهيره بعد سلسلة من التعادلات، فيما يسعى إيفرتون لتعويض نتائجه المتباينة خارج أرضه واستعادة هيبته أمام الخصم التقليدي.

تفاصيل المباراة ومكانها

تقام المباراة على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، بداية من الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، و12:00 صباحًا بتوقيت أبو ظبي؛ ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، مع التعليق الصوتي للمعلق حسن العيدروس، مما يتيح للمتابعين في الوطن العربي متابعة المباراة مباشرة بجودة عالية.

مانشستر يونايتد: حالة الفريق قبل المباراة

يعود مانشستر يونايتد إلى ملعبه محرزًا تقدمًا ملحوظًا تحت قيادة المدير الفني روبن أموريم، حيث تمكن الفريق من استعادة الثقة بعد سلسلة انتصارات متتالية على الرغم من بعض التعثرات في الجولات الأخيرة.

تعادل الفريق مع توتنهام هوتسبير في مباراة شهدت سيطرة واضحة ليونايتد حتى الدقائق الأخيرة، قبل استقبال هدف تعادل في اللحظات الأخيرة، ثم نجح في تحقيق التعادل بواسطة اللاعب ماتيس دي ليخت.

في الجولات التالية، تعثر الفريق أمام نوتنغهام فورست، لكن تسديدة بعيدة المدى من أماد ديالو أنقذت الفريق من الهزيمة؛ ورغم بعض اللحظات الصعبة، يظهر مانشستر يونايتد تنظيمًا وثقة متزايدة في أداء لاعبيه، ما يزيد من فرصه في تحقيق الفوز أمام إيفرتون اليوم.

إيفرتون: مواجهة خارج الأرض والتحديات الحالية

أما فريق إيفرتون، فقد وصل إلى مانشستر بمعنويات متفاوتة، بعد أن تمكن من تحقيق فوز مهم على فولهام بنتيجة 2-0، وهو الفوز الذي أوقف سلسلة من الهزائم السابقة التي شملت خسارتين وتعادل واحد.

ومع ذلك، يظل الأداء خارج الأرض هو نقطة ضعف الفريق، حيث لم يتمكن إيفرتون من الفوز على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد منذ أكثر من عقد، ولم يسجل أي هدف في آخر أربع مباريات بين الفريقين بالدوري الممتاز.

ويعود المدير الفني ديفيد مويس إلى ملعبه السابق وهو على دراية بصعوبة المباراة، لكنه يسعى لاستغلال أي فرصة لتقديم أداء قوي أمام جماهير الخصم والتطلع لنقاط ثمينة خارج أرضه.

المواجهات المباشرة بين الفريقين

تاريخيًا، يتمتع مانشستر يونايتد بتفوق واضح على إيفرتون في المواجهات المباشرة:

إجمالي المباريات: 216

فاز مانشستر يونايتد: 97 مباراة

فاز إيفرتون: 71 مباراة

التعادلات: 48 مباراة

وكان اللقاء الأخير بين الفريقين في مباراة ودية قبل بداية الموسم في أغسطس 2025، وانتهى بالتعادل 2-2، مما يزيد من الترقب لمباراة اليوم لمعرفة من سيرتقي في ترتيب الدوري.

الإصابات والغيابات المتوقعة

تشهد المباراة احتمالية غياب عدد من اللاعبين الأساسيين لكلا الفريقين:

مانشستر يونايتد: كوبي ماينو وليساندرو مارتينيز مصنفان ضمن اللاعبين المشكوك في مشاركتهم، حيث لا يزال مارتينيز يتعافى من إصابة في الرباط الصليبي. كما يعاني هاري ماجواير من كدمة، ويستمر غياب بنيامين شيسكو بسبب إصابة في الركبة حتى منتصف ديسمبر.

إيفرتون: لا يزال جاراد برانثويت غائبًا بسبب إصابة في أوتار الركبة حتى منتصف يناير، ويواصل ميرلين رول التعافي من إصابة في الفخذ، بينما هناك شكوك حول مشاركة ناثان باترسون بعد تعرضه لكدمة.

هذه الغيابات قد تؤثر على تشكيل الفريقين واستراتيجياتهما خلال المباراة، ما يجعل توقع النتيجة أمرًا صعبًا ويضيف عنصر الإثارة للقاء.

بث مباشر وطرق المتابعة

لمتابعة المباراة مباشرة، يمكن للمشاهدين الاعتماد على قناة beIN Sports HD 1، مع متابعة التعليق الصوتي للمعلق حسن العيدروس، أو متابعة التحديثات اللحظية عبر مواقع الأخبار الرياضية وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالناديين والدوري الإنجليزي.

توقعات الأداء وأهم اللاعبين

يتوقع أن يعتمد مانشستر يونايتد على تماسك خط الدفاع وسيطرة الوسط، مع الاستفادة من مهارات اللاعبين الشباب مثل أماد ديالو وماتيس دي ليخت، بينما سيحاول إيفرتون استغلال المرتدات السريعة ومهارات الهجوم الجماعي بقيادة لاعبيه الأساسيين لتحقيق المفاجأة أمام جماهير يونايتد.

أهمية المباراة في ترتيب الدوري

تعتبر المباراة حاسمة لكلا الفريقين في سباق المنافسة على المراكز العليا في الدوري الإنجليزي الممتاز. أي فوز لمانشستر يونايتد سيعزز موقعه في المنافسة على المراكز الأولى، فيما يسعى إيفرتون للعودة إلى الانتصارات ومواصلة تحسين مركزه في ترتيب الدوري، خاصة بعد التعثرات الأخيرة خارج أرضه.