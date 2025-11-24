نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أندريه كوليسالا حكمًا لمباراة زيسكو يونايتد والمصري بالكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الجمعة المقبل على ستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية.

أندريه كوليسالا حكمًا لمباراة زيسكو يونايتد والمصري بالكونفيدرالية

ويقود الطاقم حكم الساحة أندريه كوليسالا من جمهورية وسط إفريقيا ومعه مواطنه بوزوي اوريا كمساعد حكم أول، والجابوني اوربين ندونج كمساعد حكم ثاني، فيما يتولى الجابوني الآخر جريج موكاجني مهام الحكم الرابع.

وعلى صعيد آخر تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى التنزاني أحمد ماجوي بينما يتولى الزيمبابوي شريف محمد مهام المنسق العام للمباراة، فيما يتولى مانونو نكامبولي مهام المنسق الأمني للمباراة.

