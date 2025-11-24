نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يبدأ رحلة البحث عن التأهل المبكر أمام باور ديناموز فى زامبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد بيراميدز لواحدة من أهم محطات مشواره الإفريقي هذا الموسم، حين يحل ضيفا على باور ديناموز الزامبي فى السادسة مساء السبت 29 نوفمبر، على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

الفريق السماوي يدخل اللقاء بروح مرتفعة بعد الانطلاقة المثالية في البطولة، إثر فوز عريض بثلاثية نظيفة على ريفرز يونايتد النيجيري في افتتاح مشواره، وهو اللقاء الذي خطف فيه أحمد عاطف قطة الأضواء بهاتريك تاريخي حمل توقيعه في الدقائق 52 و57 و72، ليمنح فريقه أول ثلاث نقاط في المجموعة.

ويأمل بيراميدز في العودة من زامبيا بنتيجة إيجابية تمنحه خطوة أكبر نحو الصدارة في مجموعة تضم نهضة بركان المغربي، ريفرز يونايتد، وباور ديناموز.

ويقود المواجهة تحكيميا طاقم صومالي بقيادة الدولي عمر عبد القادر أرتان، يعاونه حمزة حاجي وسليمان بشير، فيما يتولى عبد الفتاح سعد مهمة الحكم الرابع. كما يشرف على المباراة عدد من المراقبين والمنسقين من زيمبابوي، جنوب إفريقيا، أوغندا وزامبيا.

وبين ثقة الجماهير وطموح اللاعبين، يدخل بيراميدز اختبارا جديدا يأمل من خلاله في تأكيد أنه أحد أبرز المنافسين على لقب النسخة الحالية من دوري الأبطال.

