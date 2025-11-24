نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالبث المباشر الآن.. مباراة الدحيل × الاتحاد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة الاتحاد والدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة.. صراع البقاء في المنافسة وموعد اللقاء والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار اليوم إلى واحدة من أقوى مواجهات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يلتقي الاتحاد السعودي مع الدحيل القطري في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين. يدخل الفريقان المواجهة تحت ضغط شديد، بحثًا عن انتصار يعيدهما إلى دائرة المنافسة قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، خاصة بعد تذبذب نتائجهما خلال الجولات الماضية.

تقام المباراة على استاد عبدالله بن خليفة وسط حضور جماهيري كبير ونقل تلفزيوني مميز عبر عدة قنوات عربية.

القنوات الناقلة لمباراة الدحيل والاتحاد



تُنقل المباراة عبر القنوات الآتية:

– قناة بي إن سبورت 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

– قناة الكأس 5 بصوت المعلق خالد الحدي.

ويوفر الطرفان تغطية متكاملة بجودة عالية، إلى جانب ستوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

تردد القنوات الناقلة



تردد قناة بي إن سبورت 2

القمر: نايل سات

التردد: 11054

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 3/2

تردد قناة الكأس 5

القمر: نايل سات

التردد: 11919

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 4/3

موعد مباراة الدحيل والاتحاد



تقام المباراة اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025 في المواعيد التالية:

– 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة

– 07:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة

وضعية الاتحاد قبل المواجهة

يدخل نادي الاتحاد اللقاء وهو في صدارة المجموعة، ساعيًا لتعزيز موقعه واستعادة قوته بعد مواجهات قوية شهدت أداءً متميزًا، حيث يسعى لتحقيق فوز يعزز حظوظه المبكرة في التأهل لدور الـ16.

يعتمد الاتحاد على عناصره الأساسية في الخط الأمامي، مع تفعيل السرعات على الأطراف والكرات العرضية، بالإضافة إلى استغلال مهارات لاعبيه في بناء الهجمات المنظمة. ويُتوقع أن يركز الفريق على الضغط الهجومي المبكر لإرباك دفاع الدحيل ومنع أي فرص مرتدة.

وضعية الدحيل قبل المباراة

يبحث فريق الدحيل القطري عن انتصار ضروري لإعادة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل، بعد بداية متذبذبة في دور المجموعات؛ ويعتمد الفريق على تنظيم دفاعي محكم، مع التحول السريع للهجمات المرتدة، مستفيدًا من مهارات لاعبيه القادرين على صناعة الفرص من لمسة واحدة أو الكرات الطويلة.