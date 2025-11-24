نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الاتحاد والدحيل اليوم بث مباشر دون تقطيع – دوري أبطال آسيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025 المواجهة المرتقبة التي تجمع نادي الاتحاد السعودي بفريق الدحيل القطري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة غرب في دوري أبطال آسيا للنخبة. مباراة تحمل طابعًا حاسمًا لكلا الفريقين، خاصة مع تقارب النقاط وسعي كل طرف لتحسين مركزه قبل الجولتين الأخيرتين.

موعد مباراة الاتحاد ضد الدحيل اليوم



يستضيف نادي الدحيل نظيره الاتحاد على ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة في تمام:

7:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر

8:00 مساءً بتوقيت الإمارات

6:00 مساءً بتوقيت مصر

مران الاتحاد قبل مواجهة الدحيل



شهد المران الأخير لنادي الاتحاد في قطر حالة واضحة من الجدية والتركيز، وسط رغبة قوية في العودة بالنقاط الثلاث وتعويض تعثر الجولات السابقة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والدحيل



يمكن متابعة اللقاء عبر:

قناة beIN Sports 2 HD بتعليق حفيظ دراجي

قناة الكأس 7 بتعليق خالد الحدي

موقف الفريقين قبل المباراة



يدخل الاتحاد اللقاء محتلًا المركز السادس في المجموعة الغربية برصيد 6 نقاط من 4 مباريات (فوزين وخسارتين)، بينما يحتل الدحيل المركز السابع برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل وهزيمتين.

ويسعى الاتحاد لتوسيع الفارق مع منافسيه، خصوصًا أن فريق تراكتور يمتلك 8 نقاط في المركز الرابع ولم يخض بعد مباراة الجولة الخامسة، بينما يلاحق الدحيل فريق شباب الأهلي صاحب الـ7 نقاط والذي لم يلعب أيضًا في هذه الجولة.

وصول بعثة الاتحاد إلى قطر



وصلت بعثة الاتحاد إلى الدوحة بكامل جاهزيتها الفنية، فيما أنهى الدحيل استعداداته بمران قوي على أرضه، استعدادًا لواحدة من أكثر المباريات تأثيرًا في ترتيب المجموعة.

جدول معلومات مباراة الاتحاد والدحيل



البطولة: دوري أبطال آسيا للنخبة – المجموعة غرب

الجولة: الخامسة

الملعب: إستاد عبد الله بن ناصر بن خليفة – قطر

التوقيت:

السعودية وقطر 7:00 مساءً

الإمارات 8:00 مساءً

مصر 6:00 مساءً

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 2 – الكأس 7

المعلقون: حفيظ دراجي – خالد الحدي

ترتيب الاتحاد: المركز السادس – 6 نقاط من 4 مباريات

ترتيب الدحيل: المركز السابع – 4 نقاط من 4 مباريات

فارق النقاط: نقطتان فقط

أقرب منافس للاتحاد: تراكتور – 8 نقاط

أقرب منافس للدحيل: شباب الأهلي – 7 نقاط

مواجهة قوية وحاسمة بين الاتحاد والدحيل قد تغيّر شكل المجموعة بشكل كبير، خصوصًا مع انتظار نتائج الفرق المنافسة، مما يضيف إلى اللقاء المزيد من الإثارة والترقب.