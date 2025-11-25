نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير لوائح: على الزمالك دفع مستحقات جروس خلال المهلة لتجنب إيقاف القيد ثلاثة فترات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الخبير في اللوائح بالاتحاد الدولي لكرة القدم محمد بيومي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حقيقة العقوبة الموقعة على نادي الزمالك بوقف القيد بسبب المستحقات المتأخرة.

وأوضح بيومي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن فيفا يخاطب الزمالك أولًا بضرورة سداد المستحقات المتأخرة، مع منحه مهلة رسمية للقيام بعملية الدفع، مشددًا على أن اللوائح واضحة في هذا الشأن ولا تسمح بأي استثناءات.

وأكد الخبير الدولي أنه في حال قيام نادي الزمالك أو أي نادٍ بسداد المستحقات المتأخرة، يتم رفع الإيقاف عن القيد تلقائيًا ودون الحاجة لخطابات إضافية، موضحًا أن مجرد إتمام الدفع يعني رفع القيد مباشرة وفقًا للوائح المعمول بها داخل الاتحاد الدولي.

وأضاف بيومي أن اللوائح تمنح النادي إنذارين رسميين قبل إصدار أي عقوبة نهائية، حيث يتم إخطار النادي أولًا بوجوب الدفع، ثم إنذاره مرة أخرى قبل اتخاذ قرار إيقاف القيد.

وحذر بيومي من خطورة التأخير، مؤكدًا أن على نادي الزمالك أن يقوم بسداد كل المستحقات المتأخرة قبل نهاية المهلة المحددة حتى يتجنب عقوبة إيقاف القيد، لافتًا إلى أن أي تأخير بعد انتهاء المهلة سيؤدي إلى تطبيق العقوبة مباشرة دون الرجوع مرة أخرى للنادي.

واختتم مؤكدًا أن الزمالك أصبح مُلزمًا بسداد جميع القضايا والمستحقات المتأخرة بالكامل، وأن لا خيار أمامه سوى الالتزام بالدفع إذا أراد فتح باب القيد والمشاركة بشكل طبيعي في الانتقالات المقبلة.