نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جلسة عبدالرؤوف وجهاد لاحتواء غضبه بعد تبديله في مباراة الزمالك وزيسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور تفاصيل الجلسة التي عقدها أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع لاعب الوسط محمود جهاد بعد خروجه في مباراة زيسكو بعد نزوله بـ١٥ دقيقة فقط.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "محمود جهاد كان حزين بعد خروجه، ولكن أحمد عبدالرؤوف، عقد جلسة خاصة مع اللاعب بعد المباراة، شرح له فيها سبب استبداله أمام زيسكو".

وأضاف: "السبب الأول أن اللاعب حصل على إنذار بعد إصابة دونجا وبالتالي كان هناك تخوف من الانذار التاني والطرد خصوصًا أن اللاعب يغيب منذ فترة طويلة عن الملاعب".

وتابع الغندور: "اللاعب تفهم وجهة نظر المدرب وأظهر احترافية كبيرة في التعامل مع القرار، كما وعد عبد الرؤوف اللاعب محمود جهاد إنه سيكون موجود الفترة القادمة ووعده بالحصول على فرصة في مباريات القادمة ومباريات كأس الرابطة".

واختتم: "هذا سبب تغيير اللاعب فور نزوله بدقائق قليلة وليس لأي سباب فنية".