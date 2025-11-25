نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد شوقي يكشف أزمات الزمالك المالية وقضايا القيد قبل يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف أحمد شوقي، الخبير الرياضي، خلال حلقة برنامج الكورة مع فايق على قناة MBC مصر 2، عن حجم الأزمات المالية والقانونية التي يواجهها نادي الزمالك في الوقت الحالي.

أحمد شوقي يكشف أزمات الزمالك المالية وقضايا القيد قبل يناير

وأوضح شوقي أن الزمالك يعاني من أزمة مالية كبيرة نتيجة سحب أرض أكتوبر، مضيفا أن النادي موقوف عن القيد بسبب خمسة قضايا متعلقة بالمدرب جوزية جوميز، مساعديه، والمدرب جروس.

وأشار شوقي إلى وجود أزمة جديدة تخص اللاعب السابق فرجاني ساسي، حيث أصبح على النادي دفع 450 ألف دولار لتسوية الأمور، مؤكدا أن هذه المستحقات تمثل ضغطا إضافيا على ميزانية النادي.

وأشار الخبير الرياضي إلى أن الزمالك مطالب بحل أزمة القيد قبل شهر يناير المقبل لضمان إمكانية إجراء الصفقات الجديدة والاستعداد للموسم المقبل دون أي قيود قانونية أو مالية.

وأكد شوقي أن إدارة الزمالك أمام تحدي كبير لتجاوز هذه الأزمات المالية والقانونية في وقت قياسي لضمان الاستقرار الرياضي للنادي.

