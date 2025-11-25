نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة آسيوية نارية.. الهلال يلتقي الشرطة العراقي والبث المباشر هنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد عشاق كرة القدم الآسيوية اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 مباراة مهمة تجمع بين الهلال السعودي والشرطة العراقي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات الغرب في دوري أبطال آسيا موسم 2025-2026.

وتقام المباراة على استاد الهلال، وتبدأ في الأوقات التالية:

الساعة 10:15 مساءً بتوقيت الإمارات وعمان

الساعة 9:15 مساءً بتوقيت السعودية والعراق والأردن وسوريا وقطر والبحرين واليمن والكويت

الساعة 8:15 مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان ولبنان وفلسطين

الساعة 7:15 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

الساعة 6:15 مساءً بتوقيت موريتانيا

وتُعتبر المباراة فرصة مهمة للهلال لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة، بينما يسعى الشرطة العراقي إلى تحسين موقفه بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

الهلال السعودي يواصل التألق في البطولة

يدخل الهلال السعودي مباراة اليوم وهو في أفضل حالاته بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية في البطولة، محققًا العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

ويعتمد الزعيم على تشكيلة قوية تضم أبرز نجومه مثل:

روبن نيفيز في خط الوسط

ميلينكوفيتش سافيتش لتعزيز الدفاع والتمريرات الدقيقة

داروين نونيز المهاجم الأوروجوياني القادر على إنهاء الهجمات بفاعلية

كما يسعى الهلال للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الخامس في دور المجموعات، وضمان التأهل المبكر إلى الدور ثمن النهائي.

الشرطة العراقي يبحث عن الانتصار الأول

على الجانب الآخر، يواجه الشرطة العراقي تحديًا كبيرًا أمام الهلال، بعد أن احتل المركز الحادي عشر في المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط من تعادل و3 هزائم.

ويعتمد الفريق على خبرة المدير الفني مؤمن سليمان وخططه التكتيكية لتعويض النقص في النتائج السابقة، حيث يسعى لتحقيق أول فوز له في البطولة أمام فريق آسيوي قوي مثل الهلال.

وتأتي المباراة في توقيت حساس لكل من الفريقين، حيث يسعى الهلال لتعزيز صدارته، بينما يحتاج الشرطة العراقي للفوز للبقاء في المنافسة على التأهل إلى الدور المقبل.

القنوات الناقلة ومتابعة البث المباشر

يُمكن متابعة المباراة مباشرة عبر موقعنا الإلكتروني مع توفير البث قبل انطلاق اللقاء، إلى جانب تغطية مستمرة لحظية تشمل:

أحداث المباراة لحظة بلحظة

التبديلات والإصابات

تحليل فني مفصل لكل شوط

إحصائيات الأداء مثل الاستحواذ وعدد التسديدات على المرمى

كما تبث المباراة عبر القنوات الرياضية الرسمية لبطولة دوري أبطال آسيا، مع متابعة التعليقات والتحليل الفني من خبراء اللعبة.

التشكيل المتوقع للهلال السعودي

من المتوقع أن يبدأ الهلال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: سلمان الفرج - جانج سوك - علي البليهي - سالم الدوسري

الوسط: روبن نيفيز - ميلينكوفيتش سافيتش - سالم الدوسري

الهجوم: داروين نونيز - بافيتيمبي جوميز - ماتيوس بيريرا

التشكيل المتوقع لنادي الشرطة العراقي

أما الشرطة العراقي، فمن المتوقع أن يعتمد على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد غالب

الدفاع: أحمد راضي - علي حسين - محمد علي - خالد عبد الله

الوسط: مؤمن سليمان - أحمد كاظم - علي عدي

الهجوم: علي محمد - كريم حسين - عبد الله محمود

أهمية المباراة على ترتيب المجموعة

تمثل المباراة أهمية كبيرة لكل من الفريقين:

الهلال السعودي: لتعزيز الصدارة والتأهل المبكر إلى الدور ثمن النهائي

الشرطة العراقي: للحصول على أول نقاطه في البطولة وتحسين موقعه في جدول المجموعة

وتتوقع الجماهير مباراة مثيرة مليئة بالندية والإثارة، حيث يسعى كل فريق لإثبات قوته في البطولة القارية.

متابعة البث المباشر وتحليل المباراة

سيقوم موقعنا بتقديم بث مباشر وتحليل فني لحظي، مع متابعة جميع الأحداث والفرص والتبديلات خلال الشوطين، إلى جانب استعراض الإحصائيات الهامة لكل فريق.

ويضمن ذلك تجربة مشاهدة كاملة لعشاق دوري أبطال آسيا، مع معرفة كل تفاصيل المباراة قبل وأثناء وبعد انطلاقها.