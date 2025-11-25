نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كورة لايف.. شاهد مباراة الهلال السعودي ضد الشرطة العراقي مباشرة دون تقطيع | دوري أبطال آسيا 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الهلال يلتقي الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا: موعد المباراة والتشكيلة والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب المملكة أرينا مباراة مهمة تجمع الهلال السعودي بالشرطة العراقي ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025-2026. الهلال يتصدر ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة بعد أربع انتصارات متتالية على الدحيل القطري، ناساف قرشي الأوزبكي، السد والغرافة القطريين.

أما الشرطة العراقي فيسعى لتحسين مركزه بعد أن يحتل المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة من أربع مباريات، سجل فيها تعادل وحيد وخسائر أمام الغرافة، الاتحاد السعودي وتراكتور الإيراني. تاريخيًا التقى الفريقان مرة واحدة في البطولة، وفاز الهلال 5-0.

تشكيلة الطاقم التحكيمي للمباراة تضم الحكم قاسم الحاتمي، بمساعدة ناصر سالم وحامد طالب، بينما يكون محمود سالم الحكم الرابع.

الاستعدادات قبل اللقاء تشير إلى أن الشرطة العراقي قادم بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على الكرخ 3-0، بينما الهلال حقق فوزًا صعبًا على الفتح بنتيجة 2-1.

مباريات الفريقين المتبقية: الهلال يواجه الشارقة، شباب الأهلي والوحدة، بينما الشرطة يلتقي الأهلي السعودي، ناساف قرشي والدحيل.

موعد المباراة: الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، الساعة 9:15 مساءً بتوقيت السعودية، 8:15 بتوقيت القاهرة وبغداد.

القنوات الناقلة: beIN Sports 2 مباشرة.

التشكيل المتوقع لنادي الشرطة العراقي

أما نادي الشرطة العراقي، فيعتمد على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد غالب

الدفاع: أحمد راضي - علي حسين - محمد علي - خالد عبد الله

الوسط: مؤمن سليمان - أحمد كاظم - علي عدي

الهجوم: علي محمد - كريم حسين - عبد الله محمود

أهمية المباراة وتأثيرها على المجموعة

تعتبر مواجهة الهلال والشرطة من المباريات الحاسمة في المجموعة الخامسة، حيث يسعى الهلال لتعزيز صدارته والتأهل مبكرًا، بينما يبحث الشرطة العراقي عن تصحيح مساره والفوز بأول ثلاث نقاط له.

وتشكل المباراة اختبارًا حقيقيًا لقدرة الهلال على الحفاظ على الانتصارات، كما تمثل فرصة للشرطة العراقي لإثبات قوته أمام منافس آسيوي كبير، مما يزيد من أهمية اللقاء لكل محبي الكرة الآسيوية.

متابعة لحظية وتحليل ما قبل المباراة

سيقوم موقعنا بتغطية بث مباشر وتحليل فني لحظة بلحظة، مع استعراض الأحداث المهمة، الأهداف، التبديلات، وأداء اللاعبين، لضمان تجربة مشاهدة متكاملة لمتابعي البطولة.

كما سيتم تقديم إحصائيات المباراة بشكل مباشر، مثل عدد التمريرات الدقيقة، الاستحواذ، فرص التسجيل، وعدد التسديدات على المرمى، لمتابعة الأداء الفني للفريقين.