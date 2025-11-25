نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حبس رمضان صبحي مستمر حتى 30 ديسمبر في قضية التزوير في المقال التالي

قررت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 بمحكمة شبرا الخيمة، استمرار حبس لاعب كرة القدم رمضان صبحي، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، حتى جلسة 30 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية المنسوبة إليهم بتهمة التزوير بمحررات رسمية داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وخلال الجلسة، شهدت المحكمة إجراءات قانونية مشددة، حيث وُضع المتهمون داخل قفص الاتهام، بينما واصل الدفاع تقديم دفوعه التي تؤكد أن المتهمين لم يقصدوا ارتكاب أي جريمة، وأن رمضان صبحي لم يوقع على أي كراسات إجابة محل القضية ولم يستلمها، وأن اسمه تم إدراجه في القضية دون علمه.

القضية تتعلق بتزوير كراسات إجابة وكشوف حضور وانصراف في المعهد، بغرض إثبات حضور امتحانات ودورات لم تُجرَ بالفعل، ما أثار متابعة كبيرة من الجمهور ووسائل الإعلام.

وتأتي جلسة 30 ديسمبر بعد سلسلة جلسات سابقة شهدت مناقشة الأدلة والمستندات المقدمة من النيابة، مع استمرار الدفاع في التشكيك في صحتها، مؤكدين وجود تضارب في بعض الأوراق والشهود.

القرار يضع الأنظار على ما ستسفر عنه المحكمة في الجلسة النهائية، خاصة أن القضية أثارت جدلًا كبيرًا بين جمهور الكرة ومتابعي رمضان صبحي خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت الجلسة، فض هيئة المحكمة للأحراز المتعلقة بالقضية، فيما قدمت هيئة الدفاع دفوعها التى ارتكزت على انتفاء القصد الجنائي وغياب أركان الجريمة محل الاتهام.

وعقب الاستماع إلى المرافعات والإجراءات، قررت المحكمة رفع الجلسة لحين صدور قرارها فى ضوء ما قُدم اليها اليوم.

يشار إلى أنه حضر المتهمين اليوم إلى الجلسة، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تأتى تلك الإجراءات فى إطار خطة أمنية لضمان سير الجلسة بشكل منظم، خاصة بعد قرار المحكمة فى الجلسة السابقة بإلزام اللاعب رمضان صبحى بالحضور بنفسه وتأجيل المحاكمة لضبط وإحضار المتهم الرابع.

وحرص اللاعب شريف إكرامى، لاعب نادى بيراميدز، على الحضور بجلسة محاكمة « صبحي» اليوم بمحكمة شبرا الخيمة وعلق قائلا: «واثقين فى القضاء المصرى، وإن شاء ربنا هيظهر الحق والأمور تتضح والعدل يأخذ مجراه، وربنا كبير».

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، فى وقت سابق رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز، وآخرين، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدى الامتحان بدلا من رمضان صبحى داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس.

وخلال الاستماع لأقوال المتهم اعترف بأنه حصل على مقابل مادى من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.