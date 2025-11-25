الارشيف / الرياضة

كريم رمزي: سمعة الزمالك التسويقية في "مهب الريح".. وهناك 6 لاعبين سيرحلون عن الفريق

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي كريم رمزي، أن هناك ٦ لاعبين في صفوف فريق الزمالك سيرحلون عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: الأزمات تتوالى على نادي الزمالك، وهناك مشاكل وازمات لا حصر لها.

واضاف: صلاح مصدق بدأ إجراءات فسخ تعاقده مع الزمالك، بالإضافة إلى أن هناك ٦ لاعبين يسعى الزمالك إلى تسويقهم لعدم الحاجة لهما.

وتابع: هؤلاء اللاعبين سيشكون نادي الزمالك، وكثرة إيقاف القيد تضر بسمعة الزمالك التسويقية.

وأردف: على مجلس الزمالك أن يصارح الجمهور ان الفريق يحتاج على الأقل إلى موسمين من اجل الاستفاقة والعودة مرة أخرى للمستوى المعهود ونادي الزمالك الآن في مشكلة والوضع يتإزم اكثر فأكثر.

