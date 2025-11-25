نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة مجانية الآن.. مباراة الهلال السعودي والشرطة العراقي اليوم دون تقطيع على يوتيوب | دوري أبطال آسيا 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - “Al-Hilal vs Al-Shorta”.. القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشرطة العراقي اليوم وتوقيت المواجهة في دوري أبطال آسيا

تزداد أهمية مباراة الهلال السعودي والشرطة العراقي اليوم مع ترقب الجماهير لمواجهة قوية ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025-2026. الهلال يدخل اللقاء متصدرًا مجموعته بعد أربعة انتصارات متتالية، بينما يسعى الشرطة لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

توقيت المباراة: تنطلق صافرة البداية عند الساعة 9:15 مساءً بتوقيت السعودية، 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة وبغداد، على ملعب المملكة أرينا في الرياض.

القنوات الناقلة: تتولى قناة beIN SPORTS 2 HD البث المباشر للمباراة مع استوديو تحليلي شامل، بينما توفر قناة الكأس 5 تغطية دقيقة ومباشرة بصوت المعلق العماني خليل البلوشي. المعلق علي سعيد الكعبي يتولى التعليق على قناة beIN SPORTS 2، مقدمًا تحليلات دقيقة لأحداث اللقاء.

تشكيلة الهلال المتوقعة: حارس المرمى ياسين بونو، الدفاع يضم يوسف أكتشيشيك، خاليدو كوليبالي وعلي البليهي، خط الوسط ثيو هيرنانديز، محمد كنو، روبن نيفيز وجواو كانسيلو، والهجوم يقوده سالم الدوسري، عبد الله الحمدان وكايو سيزار.

حماس الجماهير يتصاعد مع اقتراب موعد المواجهة، ويبحث المشجعون عن متابعة دقيقة عبر القنوات الرسمية دون تقطيع، والاستمتاع بتحليل مفصل للأحداث مع متابعة أبرز لحظات المباراة.

يستضيف ملعب المملكة أرينا مباراة مهمة تجمع الهلال السعودي بالشرطة العراقي ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025-2026. الهلال يتصدر ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة بعد أربع انتصارات متتالية على الدحيل القطري، ناساف قرشي الأوزبكي، السد والغرافة القطريين.

أما الشرطة العراقي فيسعى لتحسين مركزه بعد أن يحتل المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة من أربع مباريات، سجل فيها تعادل وحيد وخسائر أمام الغرافة، الاتحاد السعودي وتراكتور الإيراني. تاريخيًا التقى الفريقان مرة واحدة في البطولة، وفاز الهلال 5-0.

تشكيلة الطاقم التحكيمي للمباراة تضم الحكم قاسم الحاتمي، بمساعدة ناصر سالم وحامد طالب، بينما يكون محمود سالم الحكم الرابع.

الاستعدادات قبل اللقاء تشير إلى أن الشرطة العراقي قادم بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على الكرخ 3-0، بينما الهلال حقق فوزًا صعبًا على الفتح بنتيجة 2-1.