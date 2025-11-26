نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد آرسنال مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بأكثر من مليار يورو.. التشكيلة الأغلى في تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وأرسنال

قبل القمة الأوروبية المرتقبة الليلة بين بايرن ميونخ وأرسنال في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، اشتعل الحديث عن القيمة التسويقية للنجوم الذين صنعوا تاريخ المواجهات بين العملاقين الألماني والإنجليزي، خاصة بعد أن أكد تقرير ترانسفير ماركت أن التشكيلة التاريخية الأغلى بين الفريقين تتخطى حاجز المليار يورو.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، بينما يحتل أرسنال المركز الثاني بنفس الرصيد لكن بفارق الأهداف، مما يجعل مباراة الليلة صراعًا مباشرًا على صدارة المجموعة.

ورغم تفوق بايرن ميونخ رقميًا في النتائج، فإن أرسنال يتفوق تسويقيًا بقيمة إجمالية تبلغ 1.31 مليار يورو مقابل 951.65 مليون يورو لبايرن. ورغم ذلك، فإن التشكيلة الأغلى عبر تاريخ مواجهات الفريقين جاءت بغلبة بافارية واضحة بظهور 7 لاعبين من بايرن مقابل 4 فقط من أرسنال.

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه التشكيلة 1.11 مليار يورو، وجاءت وفق طريقة لعب 4-5-1. في الحراسة يتصدر مانويل نوير القائمة بقيمة وصلت إلى 45 مليون يورو في 2015. وفي الدفاع يظهر جواو كانسيلو بقيمة 70 مليون يورو في فترة بايرن، وألفونسو ديفيز بقيمة 80 مليون يورو، إضافة إلى ويليام ساليبا بقيمة 80 مليون يورو، وماتياس دي ليخت بقيمة 75 مليون يورو.

أما خط الوسط، فيضم بوكايو ساكا بقيمة تسويقية بلغت 150 مليون يورو، وجمال موسيالا بقيمة 140 مليون يورو، إلى جانب مارتن أوديغارد بقيمة 110 ملايين، وديكلان رايس بـ120 مليون، والفرنسي مايكل أوليسي بـ130 مليون يورو.

ويقود التشكيلة هجوميًا هاري كين، الذي وصلت قيمته إلى 110 ملايين يورو عام 2023، ويظل أحد أبرز الهدافين الذين صنعوا الفارق في تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وأرسنال.

بايرن ميونيخ.. عملاق لا يعرف الخسارة

على الجانب الآخر، يدخل بايرن ميونيخ المباراة وهو في قمة مستواه الفني، حيث لم يخسر الفريق في آخر 21 مباراة متتالية، كما حقق الفوز في جميع مبارياته الأربع في دوري الأبطال، ليؤكد أنه لا يزال فريقًا مرعبًا مهما تغيّر اللاعبون أو المدربون.