نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد حمدي زكي يقترب من الرحيل عن الدوري المصري وعروض عربية تطرق بابه ـ خاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات محمد حمدي زكي، لاعب حرس الحدود وغزل المحلة السابق، قريبًا من مغادرة الدوري المصري، بعد المستويات المميزة التي قدمها هذا الموسم مع الفريق العسكري، والتي لفتت أنظار عدد من الأندية العربية.

وانهالت عدة عروض خارجية على لاعب الأهلي الأسبق عقب تسجيله هدفين في 11 مشاركة ببطولة دوري نايل، وسط اهتمام متزايد باللاعب الذي استعاد جزءًا كبيرًا من بريقه هذا الموسم.

ويحتل حرس الحدود المركز الخامس عشر في جدول دوري نايل برصيد 13 نقطة من 13 مباراة، محققًا 3 انتصارات و4 تعادلات مقابل 6 هزائم.

محمد حمدي زكي يقترب من الرحيل إلى الدوري الليبي

وكشف مصدر خاص لـ دوت الخليج أن زكي يمتلك عروضًا من عدة دوريات عربية، أبرزها الدوري الليبي، مشيرًا إلى أن اللاعب يرحب بخوض تجربة خارجية من أجل تأمين مستقبله.

وكان محمد حمدي زكي قد انضم إلى حرس الحدود مطلع الموسم الجاري قادمًا من غزل المحلة، بعقد يمتد حتى صيف 2027، ونجح في تسجيل هدفين، في 11 مشاركة أبرزهما أمام الأهلي في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.