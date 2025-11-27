نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة زبسكو يونايتد الزامبي والمصري بالكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عُقد منذ قليل بقاعة كبار الزوار باستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية، الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي، والمقرر إقامتها على الملعب ذاته في الثالثة عصر غد الجمعة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأصفر ، فيما سيرتدي فريق زيسكو الطاقم البرتقالي وسيرتدي حارسه اللون الأزرق.

ترأس الاجتماع مراقب المباراة التنزاني أحمد ماجوي بحضور منسقة المباراة فالنتينا بوتسو من جنوب إفريقيا والمنسق الاعلامي الزامبي سيدني مانجالا وحكم المباراة أندريه كوليسالا، فيما مثل المصري في المؤتمر الكابتن/ محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور/ عزيز شمام، طبيب الفريق والكابتن/ إبراهيم غانم، مسئول المهمات.