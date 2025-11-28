نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورتشيتش يحذر لاعبيه: احترام المنافس أساس لتحقيق الثلاث نقاط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش إن المواجهة التي تجمع بيراميدز بنظيره نادي باور ديناموز الزامبي ستكون صعبة بكل تأكيد خاصة وأن المنافس فريق قوي سيلعب على أرضه ووسط جماهيره ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة بعد خسارته في الجولة الأولى.

ويحل بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء السبت المقبل باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال.

أوضح يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي أنه شاهد المباراة الأخيرة للفريق الزامبي في مواجهة نهضة بركان، وكذلك بعض مباريات في الدوري المحلي، ورغم خسارة باور ديناموز بثلاثية أمام نهضة بركان إلا أنه يبقى فريقا محترما ويمتلك العديد من العناصر المميزة، والمواجهة لن تكون سهلة، وهو كمدير فني باب يعلم كل شيء عن المنافس وجاهز لمباراة الغد.

أضاف أن بيراميدز يلعب كل مباراة سواء خارج أرضه أو في مصر بوصفه بطل أبطال القارة الأفريقية وحامل لقب دوري الأبطال، وهدفه الفوز دائما وبالتالي سيلعب أمام باور ديناموز من أجل الثلاث نقاط والوصول إلى النقطة السادسة والاستمرار في صدارة المجموعة، قبل التوقف الطويل بسبب البطولات القارية، موضحا أن الفريق في موقف رائع للغاية حاليا وهو سعيد بكل لاعبيه وثقته كبيرة في قدرتهم على تحقيق الانتصار ومواصلة المشوار حتى النهاية.

المدير الفني تحدث عن افتقاد الفريق لعناصر عديدة مهمة بسبب الإصابات والغيابات الأخرى، ولكنه في النهاية يثق في كل المجموعة التي تلعب كفريق واحد وعائلة وهدفهم دائما هو الفوز رغم الغيابات المهمة، وكل لاعب قادر في المجموعة على تعويض غياب زميله وبذل أفضل ما لديه من أجل هذا الفريق.

وردا على سؤال حول تفوق بيراميدز على الفرق الزامبية التي سبق وواجها وحقق الفوز عليها جميعا في زامبيا، قال إن الفوز في تلك المباريات لن يكون مؤثرا في لقاء الغد دون بذل أقصى جهد لدى اللاعبين داخل الملعب ولا بد من احترام المنافس بشدة واللعب بكل قوة أمامه لتحقيق نتيجة أخرى مثالية وثلاث نقاط جديدة.