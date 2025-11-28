نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي: مواجهة بيراميدز أمام باور ديناموز الزامبي لن تكون سهلة واللقب الأفريقي يحتم الفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز إن مباراة الفريق أمام باور ديناموز الزامبي لن تكون سهلة على الإطلاق على الرغم من خسارة الفريق لمباراته الأولى في دور المجموعات بثلاثية أمام نهضة بركان، مشددا على أن الفريق سيظهر بالطبع قوة في ملعبه ووسط جماهيره وتعويض الخسارة وبالتالي المواجهة لن تكون سهلة.

ويحل بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء السبت المقبل باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال.

أضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي أن الفريق الزامبي قوي ويمتلك عناصر مميزة في بعض الخطوط وظهر ذلك واضحا في مواجهة بركان رغم الخسارة، ولكن بيراميدز يلعب بشخصية بطل إفريقيا وحامل اللقب، ولا بديل عن الفوز باللقاء حتى وإن كان خارج ملعبه.

الشناوي أشار إلى أن بيراميدز بدأ دور المجموعات بشكل مثالي وحقق الفوز بثلاثية أمام ريفرز النيجيري ويبحث عن فوز ثاني في زامبيا لتأمين الصدارة بست نقاط والاقتراب خطوة أكبر من التأهل للمرحلة المقبلة، قبل العودة مجددا والتركيز في مشوار الدوري بحثا عن التواجد في صدارة البطولة المحلية.