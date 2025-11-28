نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات هامة اليوم في الجولة 14 من دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الرابعة عشرة لدوري المحترفين موسم 2025/2026 بإقامة 8 مباريات.

1- أبو قير × المصرية للاتصالات

على ملعب نادي أبو قير، يلتقي فريق أبو قير للأسمدة متصدر جدول الدوري بقيادة ياسر الكناني برصيد 27 نقطة مع فريق المصرية للاتصالات صاحب المركز السابع بقيادة النيجيري أليوزوبيرو برصيد 20 نقطة.

2- القناة × مالية كفر الزيات

على ملعب نادي القناة، يلعب فريق القناة وصيف المجموعة بقيادة عبد الناصر محمد برصيد 24 نقطة مع فريق مالية كفر الزيات صاحب المركز التاسع بقيادة أمير عزمي مجاهد برصيد 18 نقطة.

3- طنطا × لافيينا

على ستاد طنطا، يواجه فريق طنطا صاحب المركز السابع عشر بقيادة محمد عطية برصيد 9 نقاط فريق لافيينا صاحب المركز السادس بقيادة حسن موسى برصيد 20 نقطة.

4- الإنتاج الحربي × ديروط

على ستاد السلام، يخوض فريق الإنتاج الحربي صاحب المركز السادس عشر بقيادة حسام عبد العال برصيد 10 نقاط لقاءً صعبًا مع فريق ديروط صاحب المركز الثالث عشر بقيادة أحمد كشري برصيد 14 نقطة.

5- بترول أسيوط × الترسانة

على ستاد البترول، يستقبل فريق بترول أسيوط صاحب المركز الثالث بقيادة أحمد عبد المقصود برصيد 23 نقطة فريق الترسانة صاحب المركز الحادي عشر بقيادة مؤمن عبد الغفار برصيد 17 نقطة.

6- المنصورة × راية

يستضيف ستاد المنصورة لقاءً صعبًا بين فريق المنصورة صاحب المركز الثامن بقيادة ياسر عبد الواحد برصيد 20 نقطة وفريق راية صاحب المركز الرابع عشر بقيادة أشرف توفيق برصيد 14 نقطة.

7- بلدية المحلة × الداخلية

على ملعب البلدية، يحل فريق الداخلية صاحب المركز العاشر بقيادة ضياء عبد الصمد ضيفًا ثقيلًا على فريق بلدية المحلة متذيل الترتيب بقيادة عمرو أنور برصيد 5 نقاط.

8- إف سي مسار × أسوان

يشهد ملعب رايت باكتوبر لقاءً خاصًا بين فريق إف سي مسار صاحب المركز الرابع بقيادة محمد بركات برصيد 22 نقطة وفريق أسوان صاحب المركز الثاني عشر بقيادة عبد الباقي جمال برصيد 16 نقطة.

تأجيل مباراة السكة الحديد وبروكسي

تقرر تأجيل مواجهة السكة الحديد وبروكسي للأسبوع المقبل بسبب ارتباط فريق السكة الحديد بمباريات كأس مصر أمام طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل في دور الـ32.