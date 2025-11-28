نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة زيسكو يونايتد بالكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة التونسي نبيل الكوكي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الفريق مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى:

محمود حمدي

خط الدفاع:

كريم العراقي – محمد هاشم – خالد صبحي – أحمد أيمن منصور

خط الوسط الدفاعي:

بونور موجيشا – محمود حمادة

خط الوسط الهجومي:

عبد الرحيم دغموم – حسن علي – أحمد القرموطي

خط الهجوم:

منذر طمين

وضمت قائمة البدلاء للفريق البورسعيدي:

عصام ثروت – عمرو سعداوي – أحمد علي عامر – كريم بامبو – ميدو جابر – محمد الشامي – إيدو كينجسلي – محمود أشرف – أحمد شرف.