مبابي يتحدث عن استقبال ثلاث أهداف أمام اولمبياكوس.. هناك خطأ ما

أحمد جودة - القاهرة - تحدث كيليان مبابي نجم فريق ريال مدريد عن مواجهة أولمبياكوس ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

انتهت مباراة أولمبياكوس وضيفه ريال مدريد بفوز الاخير بنتيجة اربعة اهداف مقابل ثلاثة أهداف، جعلت رصيد الملكي إلى ١٢ نقطة في المركز الخامس.

مبابي:

علينا مراجعة المباراة. سيطرنا على مجريات اللعب وخلقنا فرص. علينا الاستمرار على هذا المنوال والتركيز على الإيجابيات وتجاوز السلبيات.

كيليان مبابي:

يجب أن نبذل كل جهدنا من أجل شعار ريال مدريد.