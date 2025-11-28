نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم الهزيمة.. نجم بايرن ميونخ يسخر من أرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث كيميتش نجم فريق بايرن ميونخ عن المباراة التي جمعتهم امام ارسنال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

انتهت مباراة بايرن ميونخ ضد أرسنال بفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدف، وضعته على صدارة جدول ترتيب مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا برصيد ١٥ نقطة.

نجم بايرن ميونخ يسخر من ارسنال

جوشوا كيميتش:

أرسنال لم يكن أقوى فريق واجهه بايرن.

كان باريس سان جيرمان هو الخصم الأكثر تعقيدًا، خصوصًا بسبب طريقتهم في لعب كرة القدم.

آرسنال مختلف تمامًا؛ يعتمدون كثيرًا على الكرات الثابتة.

أمام باريس، كان الأمر أشبه بمباراة كرة قدم

