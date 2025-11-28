نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يكلف المستشارين القانونيين للأهلي بالدفاع عن رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي تكليف المستشارين القانونيين للأهلي بالانضمام إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي لاعب الاهلي السابق وبيراميدز الحالي.

وأصدر النادي الاهلي بيانا رسميًا قال فيه..

انطلاقًا من الثوابت الراسخة التي تأسس عليها النادي الأهلي، والقائمة على دعم أبنائه والوقوف إلى جانبهم، قرر محمود الخطيب، رئيس النادي، تكليف شادي البرقوقي، المستشار القانوني للأهلي، بالانضمام ـ بعد التنسيق ـ إلى فريق الدفاع عن اللاعب رمضان صبحي، بصفته أحد أبناء الأهلي، في الإجراءات القانونية المتداولة حاليا. وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني اللازم، جنبًا إلى جنب مع محاميه الخاص.



كما كلف الدكتور عبدالله شحاتة، المستشار القانوني الرياضي للنادي، بتقديم كل المساندة القانونية في قضية المنشطات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الفريق القانوني الخاص بلاعب الاهلي السابق.

وقررت المحكمة الرياضية إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب التلاعب بعينة المنشطات.

