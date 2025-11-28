نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاجتماع الفني يحدد ألوان زي الزمالك وكايزر تشيفز قبل مواجهة الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، المقرر لها غدًا السبت، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم لزيه الأساسي المكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الزهري الغامق.

الاجتماع الفني يحدد ألوان زي الزمالك وكايزر تشيفز قبل مواجهة الغد

وفي المقابل، سيرتدي فريق كايزر تشيفزر زيه المكون من "القميص الأصفر والشورت الأسود"، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون البنفسجي.

حضر الاجتماع من الزمالك كل من محمد حسن تيتو المدير الإداري للفريق، وحمزة عبد الوهاب مدير شؤون اللاعبين، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، بجانب مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وممثلي نادي كايزر تشيفز.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر غدٍ السبت على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني