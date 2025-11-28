نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يفوز على زيسكو يونايتد بثلاثية في الكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الفوز علي زيسكو يونايتد بثلاثة أهداف مقابل بهدفين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

احرز الهدف الأول محمد هاشم للنادي المصري في الدقيقة 4بينما تمكن سريعا بيتر موسوكوما من احراز هدف التعادل في الدقيقة 5 من عمر اللقاء.

وسجل منذر طمين الهدف الثاني للنسور الخضراء في الدقيقة 24.

تمكن عبد الرحيم دغموم من احراز الهدف الثالث للمصري البورسعيدي في الدقيقة 68.

وخاض المصري البورسعيدي هذا اللقاء بتشكيل مكون من:

محمود حمدي لحراسة المرمى

كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، أحمد أيمن منصور لخط الظهر

بونور موجيشا ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

عبد الرحيم دغموم، حسن علي، أحمد القرموطي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد منذر طمين.

في المقابل ضم تشكيل زيسكو يونايتد الزامبي كالتالي:

فيليب سكارتا لحراسة المرمى

بيندكت شيبيشي، فايتاليس جاتار، كاباسو تشونجو، شيمي مايمبي لخط الظهر

ليندو، ليونارد مولينجا، بيتر موسوكوما لخط الوسط

ديفيد سيموكوندا، فريدي ميتشيل، ابراهام سيانكومبو لخط الهجوم.