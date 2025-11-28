نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانًا بث مباشر الآن.. قمة نارية بين الأهلي والجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا اليوم الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر في المقال التالي

بث مباشر الآن.. قمة نارية بين الأهلي والجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا اليوم.. تتجه أنظار جماهير الكرة العربية والأفريقية نحو ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، حيث تتجدد المتعة والإثارة قبل ساعات من انطلاق المواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026.

وفي إطار تغطية شاملة للمباراة، يعلن موقع دوت الخليج الإلكتروني أنه سوف يوفر فيديو البث المباشر قبل المباراة بساعتين كاملتين حتى يتمكن الجمهور من متابعة التحضيرات والأجواء الأولى من أرض الملعب لحظة بلحظة.

في هذا التقرير نضع بين يديك دليلًا كاملًا للمباراة يشمل الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وتحليل للفريقين وسيناريوهات اللقاء، مع تغطية سردية مفصلة.

الأجواء قبل المباراة

يحظى لقاء الأهلي والجيش الملكي المغربي باهتمام خاص نظرًا لقيمة الفريقين وتاريخهما القاري، فالأهلي يدخل هذه المواجهة باعتباره صاحب الرقم القياسي في عدد بطولات دوري أبطال إفريقيا، بينما يسعى الجيش الملكي لاستعادة أمجاده في البطولة الأعرق ومحاولة التأهل للأدوار الإقصائية هذا الموسم.

الأجواء الجماهيرية في الرباط تبدو مشتعلة، حيث أعلنت الجهات المنظمة عن حضور جماهيري كبير من جانب جماهير الجيش الملكي، بالإضافة إلى عدد من جماهير الأهلي الذين سافروا لمساندة فريقهم. ومن المتوقع أن تكون الأجواء حماسية منذ لحظة دخول الفريقين لأرضية الملعب وحتى صافرة النهاية.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

تنطلق المباراة اليوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025 في الأوقات التالية:

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت المغرب

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات

وتقام المباراة على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، وهو ملعب معروف بأرضيته الجيدة وأجوائه الحماسية في مباريات الجيش الملكي.

القنوات الناقلة للمباراة

سيتم بث المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن تكون المباراة عبر قناة:

beIN Sports HD 4

مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها لتحليل أداء الفريقين واللحظات الحاسمة.

كما سيتم توفير بث مباشر عبر موقع دوت الخليج الإلكتروني قبل انطلاق المباراة بساعتين، وهو ما يمنح الجمهور فرصة لمتابعة التحليل المبدئي والحركة خارج وداخل الملعب.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجيش الملكي

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني للأهلي المباراة بالتشكيل التالي (6 لاعبين في الخط الهجومي والدفاعي موزعين حسب الخطة):

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – محمد هاني

في الوسط: أليو ديانج – إمام عاشور – مروان عطية (حسب الجاهزية)

في الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – محمود عبد المنعم “كهربا”

وتبقى خيارات البدلاء جاهزة للتدخل في أي وقت، خصوصًا: رضا سليم، أكرم توفيق، أحمد عبد القادر، واستغلال قدراتهم في تغيير شكل المباراة حسب حاجة المدير الفني.

التشكيل المتوقع للجيش الملكي

يدخل الجيش الملكي اللقاء بتشكيل هجومي مدعوم بعاملي الأرض والجمهور، وقد يأتي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أيوب لكرد

الدفاع: محمد الشيبي – أنور ترخات – زهير ملوكي – محمد مفيد

الوسط: آدم النفاتي – عبد الإله عميمي – رضا سليم (إذا شارك أمام فريقه السابق)

الهجوم: لامين دياكيتي – حمزة خابا – عبد السلام بنجدّو

الفريق المغربي يعتمد على الضغط العالي في بداية اللقاء واستغلال المساحات خلف دفاع الأهلي، ما يجعل المواجهة تكتيكية إلى حد كبير.

سيناريوهات المباراة المحتملة

قد يبدأ الأهلي اللقاء بشكل متوازن مع محاولة السيطرة على وسط الملعب لامتصاص حماس الفريق المغربي في الدقائق الأولى، خاصة أنه يلعب وسط حضور جماهيري كبير.

وفي المقابل، يعتمد الجيش الملكي على الانطلاقات السريعة عبر الأجنحة، وهي نقطة يجب على دفاع الأهلي التعامل معها بحذر.

يمتلك الأهلي أفضلية الخبرة القارية، بينما يستفيد الجيش الملكي من سرعة لاعبيه وتنظيمهم التكتيكي الواضح.

سيكون مفتاح الفوز للأهلي هو الاستحواذ الذكي وتمرير الكرة بمرونة عبر وسط الملعب، بينما سيكون مفتاح الفوز للجيش الملكي هو استغلال الفرص المباشرة أمام منطقة الجزاء.

أهمية المباراة للفريقين

الأهلي يسعى إلى حصد النقاط الثلاث من خارج الديار لضمان صدارة المجموعة مبكرًا، خصوصًا في ظل ازدحام جدول المباريات محليًا وقاريًا.

أما الجيش الملكي، فيعتبر المباراة فرصة ذهبية لإثبات قوته في البطولة ومحاولة تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، وهو ما يزيد من قيمة اللقاء.

تحضيرات الأهلي الأخيرة

ركز الجهاز الفني للأهلي في التدريبات الأخيرة على النواحي التكتيكية، وخاصة التحرك دون كرة، والضغط العكسي لمنع الفريق المغربي من بناء الهجمات. كما تم تدريب اللاعبين على الكرات الثابتة التي قد تلعب دورًا حاسمًا في مثل هذه المباريات.

تحضيرات الجيش الملكي

على الجانب الآخر، أجرى الفريق المغربي تدريبات خفيفة مساء أمس على ملعبه الرسمي، مع التركيز على الضربات الركنية والهجمات المرتدة.

الجهاز الفني للجيش الملكي يدرك صعوبة مواجهة الأهلي، لكنه يسعى لاستغلال عامل الأرض والجماهير لتحقيق المفاجأة.

التوقعات قبل المباراة

يتوقع خبراء كرة القدم أن تكون المباراة قوية ومفتوحة على جميع الاحتمالات، مع أفضلية نسبية للأهلي بحكم الخبرة.

لكن الفريق المغربي قادر على قلب الطاولة إذا نجح في استغلال الدقائق الأولى وفرض ضغطه الهجومي.

كلمة أخيرة قبل صافرة البداية

مواجهة اليوم ليست مجرد مباراة في دور المجموعات، بل هي اختبار قوي للأهلي خارج أرضه، وفرصة للجيش الملكي لإعادة بريقه القاري.

ومع اقتراب موعد اللقاء، تزداد الإثارة والترقب في انتظار ما ستسفر عنه المواجهة المرتقبة الليلة.