أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا..صراع جديد في دور المجموعات

تتجه الأنظار إلى الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، حيث يلتقي الأهلي المصري مع الجيش الملكي المغربي في مواجهة مرتقبة ينتظرها جمهور الفريقين. اللقاء يحظى بمتابعة كبيرة بسبب وضع الفريقين في المجموعة وأهمية حصد النقاط مبكرًا قبل اشتداد المنافسة في المراحل المقبلة.

المباراة تعد واحدة من أبرز مواجهات الجولة الثانية، خاصة أن الأهلي يدخل اللقاء بدافع الفوز بعد الاستعداد الجيد في القاهرة، بينما يسعى الجيش الملكي للعودة بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا يانج أفريكانز التنزاني.

القنوات الناقلة للمباراة

تقدم شبكة قنوات بي إن سبورت تغطية حصرية لمباراة الأهلي والجيش الملكي من خلال قناة Bein Sports 1 التي تملك حقوق البث المباشر للبطولة. القناة تستعد لإذاعة اللقاء بجودة عالية وتحليل فني قبل وبعد المباراة، إضافة إلى فقرة التحكيم الخاصة بالمواجهة.

كما تنقل قناة أون تايم سبورتس أحداث اللقاء عبر بث أرضي داخل مصر، ما يمنح الجمهور المصري فرصة متابعة المباراة بشكل مجاني.

تردد قناة Bein Sports 1

القناة تتيح بثًا مباشرًا عالي الجودة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القناة تقدم استوديو تحليلي شامل يضم محللين مصريين وعرب لتقييم أداء الفريقين.

البث المباشر عبر الإنترنت

يمكن متابعة اللقاء عبر خدمة "بي إن كونكت" بالإضافة إلى تطبيق TOD، وكلاهما يحتاج إلى اشتراك فعال للحصول على البث دون تقطيع. الخدمة تقدم عدة خيارات جودة لتناسب سرعة الإنترنت في مختلف الدول العربية.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

تنطلق المباراة على ملعب القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وهنا مواعيد المباراة في الدول العربية:

السعودية: 10 مساء

قطر: 10 مساء

السودان: 9 مساء

المغرب: 8 مساء

الكويت: 10 مساء

تونس: 8 مساء

هذا التوقيت يمنح جماهير الأهلي فرصة متابعة المباراة في وقت مناسب، خاصة مع توقع حضور جماهيري كبير داخل مدرجات استاد القاهرة.

المعلق وحكم اللقاء

أسندت شبكة بي إن سبورت التعليق إلى علي سعيد الكعبي الذي يرافق مباريات الأهلي في البطولة خلال الفترة الأخيرة. الكعبي يقدم تحليلًا صوتيًا مفصلًا يركز على تفاصيل اللعب وخطط الفريقين.

أما التحكيم فجاء بقيادة الليبي أحمد عبد الرزاق الشلماني حكمًا للساحة، ويعاونه:

أحمد منجي

باسم سيف الناصر

عبد الواحد حريويدة حكمًا رابعًا

طاقم التحكيم يملك خبرة واسعة في إدارة مباريات الأندية العربية داخل البطولات القارية.

غيابات الأهلي في اللقاء

تشهد قائمة الأهلي غياب عدد من العناصر المؤثرة نتيجة إصابات متفاوتة، أبرزهم:

محمد الشناوي

حسين الشحات

مصطفى العش

محمد عبد الله

أحمد عبد القادر

جيرديشار (إيقاف)

هذه الغيابات تفرض على الجهاز الفني إجراء تغييرات في التشكيل الأساسي وتعديل طريقة اللعب.

قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي

جاءت القائمة التي اختارها المدير الفني كالتالي:

مصطفى شوبير – محمد سيحا – ياسين مرعي – أحمد رمضان بيكهام – ياسر إبراهيم – محمد شكري – أشرف داري – كريم فؤاد – محمد هاني – أحمد نبيل كوكا – محمد علي بن رمضان – محمود حسن تريزيجيه – أحمد رضا – محمد مجدي أفشة – إمام عاشور – أليو ديانج – أحمد سيد زيزو – مروان عطية – محمد شريف – أشرف بن شرقي – طاهر محمد طاهر – حمزة عبد الكريم.

القائمة تضم قوة هجومية كبيرة، ما يعزز فرص الأهلي في صناعة فرص كثيرة أمام مرمى الفريق المغربي.

وضع الفريقين قبل المباراة

يدخل الأهلي اللقاء وهو يسعى لحصد ثلاث نقاط تمنحه دفعة قوية في المجموعة، خاصة أن نتائج الجولة الأولى لم تحسم شكل المنافسة بعد. الأهلي يعتمد على خبرته الكبيرة في المباريات القارية وعلى عناصره الجديدة التي تمنحه حلولًا إضافية في الهجوم.

على الجانب الآخر يستعد الجيش الملكي للمواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق نتائج جيدة مؤخرًا في الدوري المغربي، ويسعى الفريق لاستغلال سرعته في الهجمات المرتدة أمام الأهلي.

التوقعات الفنية

المباراة يتوقع أن تشهد صراعًا قويًا في وسط الملعب بسبب اعتماد كلا الفريقين على بناء الهجمة من العمق. الأهلي يمتلك لاعبين قادرين على الحسم مثل تريزيجيه وأفشة وزيزو، بينما يعتمد الجيش الملكي على القوة البدنية والتنظيم الدفاعي.

اللقاء قد يشهد أهدافًا بسبب الأسلوب الهجومي للفريقين، مع ارتفاع معدل المحاولات على المرمى خلال مباراتي الطرفين مؤخرًا.

أهمية المباراة لجماهير الأهلي

جمهور الأهلي يعتبر هذه المباراة اختبارًا مهمًا لطموح الفريق في البطولة، خاصة بعد تعزيز الصفوف بعناصر جديدة. الفوز سيمنح الفريق راحة كبيرة قبل الجولة الثالثة، كما يساعد على رفع تصنيف الأهلي في المنافسات الأفريقية.

لقاء الأهلي والجيش الملكي يعد من أقوى مباريات الجولة، ويجمع بين فريقين لديهما تاريخ طويل في البطولات القارية.

المتابعة الجماهيرية الكبيرة تمنح المباراة أهمية مضاعفة، والبث المباشر عبر القنوات الناقلة يتيح للجميع مشاهدة المباراة بجودة مرتفعة.