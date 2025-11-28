نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز القناة وبترول أسيوط والإنتاج الحربي وهزيمة أبو قير والترسانة بالمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اسفرت نتائج منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري المحترفين موسم 2026/2025 عن التالي..

- فوز فريق المصرية للاتصالات بقيادة النيجيري اليوزوبيرو على فريق ابو قير للاسمدة بقيادة ياسر الكناني بهدف دون رد سجله محمود سمكه وإهدار أحمد عادل ركلة جزاء لفريق ابو قير للاسمدة.

ـ فوز فريق القناة بقيادة عبد الناصر محمد علي فريق مالية كفر الزيات بثلاثية مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم فريق القناة بهدفين مقابل هدف سجلهما محمود حرشة من ركلة جزاء ومحمد الشبيني.

وتمكن على ياسر من تسجيل هدف المالية وأدرك حازم ابو سنه الهدف الثالث للقناة.

- فوز فريق بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود على فريق الترسانة بقيادة مؤمن عبد الغفار بهدف دون رد سجله جوشوا في الشوط الثاني.

- فوز فريق الإنتاج الحربي بقيادة حسام عبد العال على فريق ديروط بقيادة أحمد كشري بهدف دون رد سجله وليد عادل.

- تعادل فريق بلدية المحلة بقيادة عمرو أنور مع فريق الداخلية بقيادة ضياء عبد الصمد بهدف لمثله تقدم فريق بلدية المحلة بهدف محمد الصباحي وتعادل ماجد أشرف الداخلية.

- تعادل فريق طنطا بقيادة محمد عطية مع فريق لافيينا بقيادة حسن موسى بهدف لمثله تقدم فريق لافبينا بهدف دون رد سجله مايكل ايجيمبا وتعادل أحمد السيد لطنطا.

- تعادل فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد مع فريق راية بقيادة أشرف توفيق بهدف لمثله تقدم المنصورة بهدف محمد ببيو وتعادل أحمد عبد المنعم لرايه في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

- تعادل فريق إف سي مسار بقيادة محمد بركات مع فريق اسوان بقيادة عبد الباقي جمال سلبيًا.

-وتم تأجيل مباراه السكة الحديد مع فريق بروكسي إلي الجمعة المقبل للاشتراك في كاس مصر.

الترتيب

1- القناة 27 نقطة

2- أبوقير للأسمدة - 27 نقطة

3- بترول أسيوط - 26 نقطة

4- إف سي مسار - 23 نقطة

5- المصرية للاتصالات - 23 نقطة

6-لافيينا - 21 نقطة

7- بروكسي - 21 نقطة

8- المنصورة - 21 نقطة

9- مالية كفر الزيات - 18 نقطة

10- الداخلية - 18 نقطة

11- أسوان - 17 نقطة

12- الترسانة - 17 نقطة

13- راية الرياضي - 15 نقطة

14- ديروط- 14 نقطة

15- الإنتاج الحربي - 13 نقطة

16- السكة الحديد - 11 نقطة

17- طنطا - 10 نقاط

18- بلدية المحلة - 6 نقاط