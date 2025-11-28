نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز جمهورية شبين والنجوم والقناطر وليفيلز بدوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اسفرت نتائج مباريات الجولة الثالثة عشر للمجموعة الثانية عن فوز فريق جمهوريه شبين على فريق ايسترن كومباني بثلاثيه مقابل هدف.

سجل لشبين يوسف عادل ولحمد صبحي وحمودي شتا، بينما سجل محمد علاء هدف ايسترن كومباني.

- فوز القناطر الخيريه على فريق حلوان العام بهدفين نظيفين سجلهما حسين وفيق واحمد بطور

- فوز فريق مستقبل سبورت على فريق دياموند بهدف دون رد سجله توبال.

- فوز فريق النجوم على فريق مصر للتلمين بهدفين نظيفين سجلهما محمد اللمبي ومازن رفعت.

- فوز فريق بنها على فريق اتحاد الشرطة بهدف دون رد سجله أحمد هلول.

- فوز فريق ليفيلز على فريق الشمس بهدفين مقابل هدف سجلهما مصطفى شفيق.

- تعادل فريق النصر مع الو ايجيبت سلبيًا

ويحصل فريق سرس الليان على راحة هذا الأسبوع

كما لسفرت نتائج مباريات الجولة الحادي عشر للمجموعة الثانية (ب) التالي:

- فوز فريق الشرقية على فريق شباب القرازين برباعية نظيفة سجلهما شيخو وإبراهيم قابيل ومحمود انيس وزولا

- فوز فريق شباب قريه عامر على فريق 6 اكتوبر برباعيه مقابل هدف سجلهما احمد شيعو وعبد الرحمن بليه وعبد الله سلام وحماصه.

- فوز فريق النصر بالعريش فوز على فريق نجمه سيناء بهدف نظيف سجله محمد ايمن.

-تعادل فريق منتخب السويس مع فريق الرباط والانوار بهدفين لكل منهما.

تقدم الرباط بهدفين لهدف الشوط الأول بهدفين مقابل هدف سجلهما مصطفى ايمن من ركلة جزاء محمد شعبان. وسجل خالد عبد الرازق الهدف الأول لمنتخب السويس واضاف أحمد سيد غريب الهدف الثاني.

- تعادل فريق المريخ مع فريق العبور سلبيًا.

وتقام يوم الاثنين المقبل لقاء الزرقا مع رع وتختتم الجولة يوم الثلاثاء بلقاء شباب النجوم مع بور فؤاد.