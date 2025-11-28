نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والجيش الملكي يلا شوت في دوري ابطال إفريقيا في المقال التالي

قمة إفريقية AS FAR vs Al Ahly اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي والجيش الملكي بث مباشر يلا شوت في دوري ابطال إفريقيا، تنطلق اليوم مباراة الأهلي المصري ضد الجيش الملكي المغربي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، ويأمل الفريق الأحمر في مواصلة انطلاقته القارية بعد فوزه الكبير في الجولة الأولى على شبيبة القبائل بنتيجة 4-1، بينما يسعى الفريق المغربي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض خسارته السابقة من يانغ أفريكانز التنزاني بهدف دون رد، وتشهد المواجهة صراعًا قويًا بين الفريقين على صدارة المجموعة الثانية.

تاريخ مواجهات الأهلي والجيش الملكي في إفريقيا

تعد مواجهة اليوم هي الثانية بين الأهلي والجيش الملكي المغربي في البطولات الأفريقية للأندية، وكانت المباراة الأولى بينهما في كأس السوبر الأفريقي يوم 24 فبراير 2006 باستاد القاهرة، عندما كان الأهلي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، والجيش الملكي بطلًا لكأس الكونفيدرالية، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وفاز الأهلي بالكأس بعد التفوق 4-2 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، ويأمل الفريق الأحمر في تعزيز سجله الإيجابي ضد الفريق المغربي من خلال هذه المواجهة اليوم.

مشوار الأهلي والجيش الملكي في دور المجموعات

نجح الأهلي في افتتاح مشواره بدور المجموعات بفوز كبير على شبيبة الجزائر بنتيجة 4-1، ليحصد أول ثلاث نقاط ويحتل صدارة المجموعة الثانية، بينما يسعى الجيش الملكي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للعودة سريعًا بعد خسارته من يانغ أفريكانز، وتعد هذه المباراة فرصة للفريقين لتعزيز موقعهما في البطولة وتحقيق النقاط التي تقربهما من التأهل إلى الدور القادم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي

تعد شبكة قنوات بين سبورت من أبرز القنوات الناقلة للقاء اليوم بث مباشر، إذ تمتلك حقوق بث المباراة على الهواء مباشرة، ويمكن متابعة أحداث اللقاء عبر تردد قناة بين سبورت 1، كما توفر قنوات أون سبورت النقل المباشر للقاء داخل مصر، ويمكن للمشاهدين متابعة المباراة بجودة عالية على الهواء مباشرة.

تردد قناة بين سبورت 1 لمتابعة المباراة

القمر الصناعي: نايل سات،

التردد: 11013،

الاستقطاب: أفقي،

معدل الترميز: 27500،

معامل تصحيح الخطأ: 6/5، ويمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر خدمة بي إن كونكت التابعة لشبكة بين سبورت أو تطبيق tod، ويتطلب كلاهما اشتراكًا لمشاهدة البث المباشر.

اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز الرياضية المغربية TNT النايل سات 11157 أفقي 27500 بي إن سبورت 1 النايل سات 11013 عمودي 27500

مواعيد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي حسب الدول العربية

تقام المباراة اليوم الجمعة على ملعب الأمير مولاي الحسن بمدينة الرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويدخل الأهلي المباراة بحثًا عن تعزيز رصيده، بينما يسعى الجيش الملكي للاستفادة من الدعم الجماهيري.

تنطلق المباراة في المواعيد التالية:

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

وتتجه أنظار الجماهير إلى أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن لمتابعة مواجهة قوية تحمل أهمية كبيرة في مسار الفريقين خلال مشوار البطولة.

موعد مباراة الأهلي التوقيت الكويت 10 مساء قطر 10 مساء السودان 9 مساء تونس 8 مساء

معلق مباراة الأهلي والجيش الملكي وحكم اللقاء

قررت قناة بين سبورت أن يكون المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي معلقًا للقاء اليوم، فيما أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة المباراة إلى الحكم الليبي أحمد عبد الرزاق الشلماني كحكم للساحة، ويعاونه أحمد منجي كمساعد أول وباسم سيف الناصر كمساعد ثان، بينما يتولى عبد الواحد حريويدة مهمة الحكم الرابع، ويأمل الفريقان في تقديم مباراة مثيرة من جميع الجوانب التحكيمية والفنية.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يتنافس الأهلي ضمن المجموعة الثانية مع كل من الجيش الملكي المغربي ويانغ أفريكانز التنزاني، ويأمل الفريق الأحمر في مواصلة الانتصارات بعد البداية القوية في الجولة الأولى، بينما يسعى باقي الفرق لتعويض نقاط الجولة السابقة لتحقيق موقع أفضل في ترتيب المجموعة، وتشهد المجموعة منافسة محتدمة على صدارة الترتيب.

تعد مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي اليوم واحدة من أبرز مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الفريق الأحمر للحفاظ على صدارته وتعزيز موقعه في البطولة، بينما يحاول الفريق المغربي تحقيق انتصار يعيد له توازنه، وتعد القنوات الناقلة والبث المباشر عبر الإنترنت أدوات مهمة للجماهير لمتابعة المباراة، ومن المتوقع أن تشهد المباراة مستوى فنيًا عاليًا وصراعًا قويًا بين اللاعبين.

الأهلي ضد الجيش الملكي.. ماذا قال توروب؟

أكد المدير الفني لفريق الأهلي، توروب، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن فريقه بدأ مشواره في دور المجموعات بقوة بعد الفوز في الجولة الأولى على شبيبة القبائل، مشيرًا إلى أن الأداء كان جيدًا وأنه يطمح لمواصلة النتائج الإيجابية وتقديم مباراة قوية أمام الجيش الملكي غدًا.

وشدد توروب على أن تركيزه الأساسي ينصب على فريقه، وقال: «أسعى دائمًا لتطوير الأداء، ونحترم المنافس وندرسه جيدًا، لكن الهدف الأهم هو تقديم أفضل مستوى والحفاظ على استمرارية ما بدأناه».

وفيما يتعلق بغياب تقنية الفيديو (VAR) في البطولة، أشار المدير الفني إلى أهمية وجودها لتحقيق العدالة في القرارات الدقيقة، مضيفًا: «لا أعرف سبب غيابها، لكننا نحترم منظومة التحكيم، والتقنية أصبحت عنصرًا أساسيًا في مثل هذه المباريات».

وأكد توروب جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة الجيش الملكي، مشيرًا إلى أن هدف الفريق هو حصد النقاط الثلاث.

وختم تصريحاته قائلًا: «الضغوط جزء طبيعي من كرة القدم، والتركيز الحقيقي بالنسبة إلي هو التعامل مع الضغط داخل فريقي فقط. المباريات الكبرى دائمًا مصحوبة بتحديات، ونعمل على إدارتها بشكل يساعدنا على تحقيق الفوز».

وفي ما يخص زي الفريقين، تم الاتفاق على ارتداء الأهلي لقميصه الأحمر التقليدي مع شورت أبيض وجورب أحمر، بينما يرتدي حارس المرمى زيًا أخضر. أما الجيش الملكي، فسيظهر بالقميص الأسود المخطط بالأحمر والأخضر مع شورت وجورب أسود.

