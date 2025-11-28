نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البث الحي.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي اليوم في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار جماهير كرة القدم في مصر والمغرب مساء اليوم إلى ملعب مولاي الحسن بالعاصمة الرباط، حيث يستضيف الجيش الملكي فريق الأهلي في مواجهة قوية ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وتعد هذه المباراة واحدة من أبرز مواجهات الأسبوع في القارة، وذلك لما يمتلكه الفريقان من تاريخ وشعبية كبيرة، إضافة إلى حساسية المنافسة داخل المجموعة الثانية التي ما زالت ملامحها في طور التشكل.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي اليوم

يقام لقاء الأهلي والجيش الملكي اليوم الجمعة، وتنطلق صافرة البداية في التوقيتات التالية:

9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

10:00 مساءً بتوقيت المغرب

ويأتي هذا الموعد ليضع عشاق الكرة أمام سهرة كروية يتوقع أن تكون مليئة بالندية والإثارة، خصوصًا في ظل الظروف المحيطة بالمواجهة، سواء بالنسبة للأهلي الباحث عن تعزيز صدارته أو الجيش الملكي الساعي لاستعادة توازنه داخل المجموعة.

الأهلي يسعى لتعزيز صدارته

يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير الذي حققه في الجولة الافتتاحية على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، وهو فوز منح الفريق دفعة قوية في بداية مشواره القاري. ويظهر المارد الأحمر هذا الموسم بطموحات كبيرة للحفاظ على لقبه الأفريقي، مدعومًا بمجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والمهارة في مختلف المراكز.

ويعول الجهاز الفني للأهلي على قدرات لاعبيه الهجومية لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، خصوصًا أن مباريات ملعب مولاي الحسن دائمًا ما تتسم بالصعوبة بسبب حماس جمهور الجيش الملكي وحسن تنظيم الفريق المغربي على أرضه. كما يأمل الأهلي في استغلال حالة الانسجام التي ظهرت على الفريق خلال الجولات الأولى من الموسم، ما جعله يظهر بشكل قوي في جميع المباريات التي خاضها مؤخرًا.

الجيش الملكي وتحدي استعادة التوازن

على الجانب الآخر، يدخل الجيش الملكي المباراة وهو يدرك تمامًا صعوبة المهمة، لكنه في الوقت ذاته يتمسك بالأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض خسارته الماضية أمام يانج أفريكانز التنزاني بهدف دون رد. وتدرك الجماهير المغربية أهمية الفوز في هذه المباراة، إذ قد يعيد الفريق بقوة إلى سباق المنافسة داخل المجموعة.

ويمتلك الجيش الملكي مجموعة من اللاعبين القادرين على تقديم مستويات كبيرة، خاصة في المباريات القارية، حيث يعول على سرعاته الهجومية وقدرته على الضغط العالي لخطف هدف مبكر يربك حسابات الأهلي. كما يسعى الفريق إلى الظهور بشكل مختلف عن الجولة الماضية، مستفيدًا من الدرس الذي تلقاه في تنزانيا.

حسابات المجموعة الثانية

تأتي مباراة اليوم في توقيت حساس بالنسبة للفريقين، فالأهلي يريد الحفاظ على صدارته وتأكيد قوته منذ الجولة الأولى، بينما يبحث الجيش الملكي عن أول نقاطه في المجموعة قبل الدخول في مواجهات صعبة لاحقًا. ويعلم كل فريق أن نتيجة هذه المباراة قد تلعب دورًا محوريًا في شكل جدول الترتيب مبكرًا، خصوصًا في مجموعة تضم فرقًا قوية تتقارب مستوياتها بشكل كبير.

توقعات قبل المباراة

من المتوقع أن يشهد ملعب مولاي الحسن حضورًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة وأن جماهير الجيش الملكي معروفة بدعمها القوي لفريقها. أما الأهلي، فعلى الرغم من خوضه المباراة خارج الديار، إلا أن جماهيره في المغرب دائمًا ما تكون حاضرة لتقديم الدعم.

وبين رغبة الأهلي في مواصلة الانطلاقة القوية، وطموح الجيش الملكي في تصحيح مساره، ينتظر عشاق الكرة الأفريقية مباراة مثيرة تُحسم بتفاصيل صغيرة.