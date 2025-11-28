نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الجيش الملكي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الذي سوف يخوض مباراة الجيش الملكي المغربي المقرر لها الثامنة بتوقيت المغرب التاسعة بتوقيت القاهرة، والتي تقام على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباربات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
يضم التشكيل كلا من:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.
خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه.
خط الهجوم: محمد شريف.