يلا سبووورت ⛹️ بث مباشر الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا 2025 في مواجهة عربية تحمل صراعًا خاصًا بين الكرة المصرية والمغربية

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا 2025 في مواجهة عربية تحمل صراعًا خاصًا بين الكرة المصرية والمغربية

تترقب الجماهير العربية والإفريقية مواجهة قوية تجمع بين الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2025، في لقاء يطمح خلاله كل فريق لتعزيز موقعه في ترتيب المجموعة بعد بداية مختلفة لكل منهما. يدخل الأهلي المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد فوز كبير في الجولة الأولى، بينما يسعى الجيش الملكي إلى استغلال عامل الملعب والجمهور من أجل العودة سريعًا إلى سباق النقاط.

أهمية المباراة للطرفين

تأتي أهمية اللقاء من وضع الفريقين داخل المجموعة. الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على شبيبة القبائل بأربعة أهداف مقابل هدف، ما منحه أفضلية في صدارة الترتيب. هذا الفوز رفع مستوى الثقة داخل الفريق، خاصة مع جاهزية العناصر الأساسية واستقرار الأداء الدفاعي والهجومي.

في المقابل، تعرض الجيش الملكي لخسارة غير متوقعة أمام يانج أفريكانز في الجولة الأولى، ما جعله يدخل هذه المباراة تحت ضغط جماهيري كبير. الفريق المغربي يدرك أن أي تعثر جديد سيعقد حسابات التأهل، وبالتالي سيخوض المواجهة بطموح الفوز فقط.

تفاصيل الموعد والملعب

تقام المباراة يوم الجمعة 29 نوفمبر 2025 على ملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط، وهو ملعب اعتاد الجيش الملكي تقديم مستويات قوية عليه بسبب الحضور الجماهيري الكبير والأجواء الحماسية. تنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر، الثامنة مساء بتوقيت المغرب، العاشرة مساء بتوقيت السعودية وقطر، والحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة للمباراة

يحظى اللقاء بمتابعة إعلامية واسعة، ويتوقع أن تنقل قنوات رياضية عربية البث المباشر للمباراة. من أبرز القنوات المحتمل نقلها للمواجهة قناة بي إن سبورتس التي تمتلك حقوق بث البطولة، إضافة إلى القناة المغربية الرياضية الأرضية داخل المغرب. كما يتوقع أن تقدم قناة الأهلي تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد المباراة.

حتى لحظة إعداد الخبر لم يتم الإعلان رسميًا عن القنوات المفتوحة التي قد تنقل اللقاء، لكن من المتوقع ظهور تحديثات جديدة خلال الساعات التي تسبق صافرة البداية.

هوية المعلق على المباراة

لم تعلن بي إن سبورت بعد اسم المعلق الرسمي للمواجهة. الأسماء المرشحة تشمل علي محمد علي وحسن العيدروس وعامر الخوذيري، على أن يتم الإعلان النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة. اختيار المعلق غالبًا ما يعكس أهمية اللقاء وقوة المنافسة بين الفريقين.

التشكيل المتوقع للأهلي

يتوقع أن يعتمد المدير الفني للأهلي على تشكيلته الأساسية دون تغييرات واسعة.

الفريق يدخل اللقاء وهو مكتمل الصفوف باستثناء بعض الغيابات الطفيفة التي لن تؤثر على أسلوب اللعب. التشكيلة الأقرب تشمل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني، كوكا

الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور، مروان عطية

الهجوم: حسين الشحات، جرديشار، محمد شريف

من المحتمل أن يجري المدير الفني تعديلات خلال المباراة مثل إشراك محمد على بن رمضان أو كوكا حسب سير اللعب.

التشكيل المتوقع للجيش الملكي

الفريق المغربي يدخل المواجهة بالقوة الضاربة، سعيًا إلى تعديل وضعه في المجموعة. ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني على:

حراسة المرمى: أيوب لكرد

الدفاع: حمزة إغمان، مصطفى السعيدي، محمد مفيد، العربي الناجي

الوسط: رضا سليم، عبد الهادي حمدان، محمد الشيبي

الهجوم: آدم النفاتي، لامبيرت إيفينغا، حمودان

وجود رضا سليم قد يمثل عنصرًا مؤثرًا بسبب خبرته السابقة في الدوري المصري وقدرته على اللعب في المساحات.

قراءة فنية للمباراة

تمثل المواجهة اختبارًا حقيقيًا لقوة الأهلي خارج ملعبه، خاصة على أرض فريق قوي جماهيريًا مثل الجيش الملكي. السيطرة على وسط الملعب ستكون نقطة التفوق الأولى. الأهلي يعتمد على التحولات السريعة من الدفاع إلى الهجوم إضافة إلى الانسجام القوي بين عناصره الأساسية.

نقاط قوة الأهلي تشمل:

• سرعة الهجمات المرتدة

• قوة ديانج في قطع الكرات

• قدرة إمام عاشور على بناء الهجمات

• انسجام الدفاع في ظل وجود عبد المنعم وإبراهيم

في المقابل، يتميز الجيش الملكي بعوامل مؤثرة أبرزها:

• اللعب أمام الجمهور

• سرعة الأطراف وخاصة رضا سليم

• الضغط العالي في أول ربع ساعة

• الاعتماد على التسديد من خارج المنطقة

كيف يمكن للأهلي تحقيق الفوز

الأهلي يحتاج إلى امتصاص الضغط المتوقع في بداية المباراة والتعامل بذكاء مع الكثافة الجماهيرية. التركيز على الأطراف واستغلال المساحات خلف خط دفاع الجيش الملكي سيكون مفتاح النجاح. كما يجب على الفريق التعامل بفعالية مع الكرات الثابتة التي قد تكون سلاحًا مؤثرًا.

كيف يمكن للجيش الملكي تحقيق الفوز

الفريق المغربي يحتاج إلى السيطرة على وسط الملعب وتقليل المساحات أمام لاعبي الأهلي. الضغط على مفاتيح اللعب مثل إمام عاشور وبيرسي تاو سيكون ضروريًا لإيقاف خطورة الأهلي الهجومية. كما أن اللعب عبر الأطراف بكثافة قد يمنحه فرصًا للوصول إلى المرمى.

التوقع الأقرب للقاء

من المتوقع أن تحمل المباراة ندية كبيرة بين الفريقين. أسلوب الأهلي الهجومي سيواجه رغبة قوية من الجيش الملكي في استغلال عامل الأرض والجمهور. النتيجة الأقرب تشير إلى تعادل قوي أو فوز صعب لأحد الفريقين بفارق هدف واحد.

الجماهير تترقب تفاصيل المباراة لحظة بلحظة، خاصة مع الأجواء المشحونة التي تميز مواجهات الفرق المصرية والمغربية. تعتبر هذه المواجهة نقطة تحول في مسار المجموعة، وقد تحدد ملامح الصدارة بشكل مبكر.