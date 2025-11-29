نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة تريزيجيه واشتباكات بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة على مستوى الرأس إثر إلقاء جماهير الجيش الملكي لزجاجات خلال مواجهة الفريقين المقامة حاليا في دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مباراة النادي الأهلي، مع نظيره فريق الجيش الملكي المغربي، مشاجرة بين لاعبي الفريق وذلك خلال اللقاء الذي يقام بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ودخل لاعبو الفريقين في مشادة بعد إلغاء هدف لصالح الجيش الملكي بداعي التسلل لتلقي الجماهير المغربية زجاجات على لاعبي الأهلي ليدخل بعدها لاعبي الفريق في مشادة قوية.

تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

يضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.



خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الجيش الملكي كل من: محمد سيحا - أحمد رمضان بيكهام - أشرف داري - كريم فؤاد - محمد شكري - أحمد رضا - محمد علي بن رمضان - إمام عاشور - طاهر محمد طاهر - حمزة عبد الكريم.



تشكيل الجيش الملكي أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: أحمد رضا التجناوتي.

خط الدفاع: تو كارنيرو- فالو فورنوز ميندي- مروان لوعدني- أنس باخ.

خط الوسط: زين الدين دراج- محمد ربيع حريمات- أحمد حمودان- عبد الفتاح حدراف.

خط الهجوم: يوسف الفحلي- محسن بوريكا.



ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1- يانج أفريكانز 4 نقاط

2- الأهلي 3 نقاط

3- شبيبة القبائل نقطة

4- الجيش الملكي المغربي 0 نقاط

