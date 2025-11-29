نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاجرة عنيفة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي بسبب هدف ملغي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة النادي الأهلي، مع نظيره فريق الجيش الملكي المغربي، مشاجرة بين لاعبي الفريق، وذلك خلال اللقاء المقام مساء اليوم الجمعة، على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ودخل لاعبو الفريقين في مشادة، بعد إلغاء هدف لصالح الجيش الملكي بداعي التسلل، لتلقي الجماهير المغربية زجاجات على لاعبي الأهلي ليدخل بعدها لاعبي الفريق في مشادة قوية.

تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف.