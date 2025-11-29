نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتعادل في سيناريو مثير أمام الجيش الملكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الجيش الملكي أمام نظيره الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وخيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراة شهدت أجواء مشحونة.

البداية كانت من احتساب ركلة جزاء على حساب الأهلي لكن رغم ضياعها تابعها اللاعب محمد حريمات في المرمى ليعلن عن الهدف في الدقيقة 37

وعادل تريزيجيه النتيجة في الشوط الثاني وتحديدا الدقيقة 67 بعد صناعة محمد بن رمضان.

وشهدت المباراة اجواء مشحونة واشتباكات بعد تسجيل الفريق المغربي هدفه الثاني ليلغى بداعي التسلل.

الأهلي بهذه النتيجة عاد بنقطة امنت له الصدراة بنجاح انتظارا للجولة الثالثة.