خاص.. الأهلي يعترض على أحداث مباراة الجيش الملكي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، توجه إلى مراقب مباراة الفريق أمام الجيش الملكي المغربي، وسجل اعتراضه على أحداث المباراة.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ "دوت الخليج الرياضي"، أن مدير الكرة اصطحب أحد الأدوات الحادة الملقاة من جانب الفريق المغربي، وتوجه للمراقب وسجل اعتراضه بشكل رسمي.

وتابع: "ننتظر التحقيق من جانب الكاف على الأحداث التي ظهرت، خاصةً بعدما تسبب في إصابة محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق بعد الأدوات الملقاه من جانب جماهير صاحب الملعب".

وحقق النادي الأهلي، تعادلا مثيرا مع نظيره فريق الجيش الملكي المغربي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهم مساء اليوم الجمعة، على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

